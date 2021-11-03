Зарегистрирован 03.11.2021 г. № 65705

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 03.11.2021 г.

Вступает в силу 4 ноября 2021 г.

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2019, № 30, ст. 4134) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295; 2005, № 39, ст. 3953) постановляю:

1. В пункте 3 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 03.07.2020, регистрационный № 58824), с изменением, внесенным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 39 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 07.12.2020, регистрационный № 61292), слова "до 1 января 2022 года" заменить словами "до 1 января 2024 года".

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.Ю.Попова