Росстат: Дизельное топливо за неделю в рознице подорожало на 28 копеек

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 26 октября по 1 ноября выросли на 12 копеек до 49,31 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 28 копеек до 51,30 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 11 копеек до 46,37 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла также на 11 копеек - до 50,17 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 14 копеек - 58,05 рубля за литр.

За период с 26 октября по 1 ноября рост цен на бензин отмечен в 70 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Магадане - на 0,8%, Абакане и Чите - на 0,7%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Рязани - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 45,40 до 47,19 рубля, марки АИ-95 - от 50,09 до 54,59 рубля, марки АИ-98 - от 55,88 до 60,79 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,80 до 46,85 рубля, марки АИ-95 - от 48,60 до 50,95 рубля, марки АИ-98 - от 57,90 до 59,90 рубля за литр.

С начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 6,9%, бензин марки АИ-95 на 6,5%, марки АИ-98 - на 8,2%, а дизельное топливо повысилось в цене на 4,9%. В среднем за прошлую неделю бензин подорожал на 0,2%, а с начала года - на 6,9%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 26 октября по 1 ноября вырос на 0,21%, с начала ноября - 0,03%, а с начала года - на 6,52%.