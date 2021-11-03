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03.11.2021 19:01
Рубрика: Экономика

Росстат: Дизельное топливо за неделю в рознице подорожало на 28 копеек

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 26 октября по 1 ноября выросли на 12 копеек до 49,31 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 28 копеек до 51,30 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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За неделю бензин марки АИ-92 подорожал на 11 копеек до 46,37 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла также на 11 копеек - до 50,17 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 14 копеек - 58,05 рубля за литр.

За период с 26 октября по 1 ноября рост цен на бензин отмечен в 70 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Магадане - на 0,8%, Абакане и Чите - на 0,7%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Рязани - на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 45,40 до 47,19 рубля, марки АИ-95 - от 50,09 до 54,59 рубля, марки АИ-98 - от 55,88 до 60,79 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 44,80 до 46,85 рубля, марки АИ-95 - от 48,60 до 50,95 рубля, марки АИ-98 - от 57,90 до 59,90 рубля за литр.

С начала года в России бензин марки АИ-92 подорожал на 6,9%, бензин марки АИ-95 на 6,5%, марки АИ-98 - на 8,2%, а дизельное топливо повысилось в цене на 4,9%. В среднем за прошлую неделю бензин подорожал на 0,2%, а с начала года - на 6,9%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 26 октября по 1 ноября вырос на 0,21%, с начала ноября - 0,03%, а с начала года - на 6,52%.

Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин

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