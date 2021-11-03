Смерть польки с патологией беременности считают следствием запрета абортов

В Польше впервые после введения запрета на аборты умерла женщина с патологией беременности. Ее близкие винят в произошедшем новый закон и врачей, побоявшихся его нарушить.

В заявлении адвоката, представляющего интересы семьи умершей от септического шока беременной женщины, говорится: "22 сентября 2021 года в окружной больнице в Пщине умерла 30-летняя женщина на 22-й неделе беременности. Беременная обратилась в больницу из-за того, что у нее отошли околоплодные воды с живым плодом. При приеме медики определили отсутствие вод и подтвердили диагностированные ранее врожденные пороки развития плода. Во время госпитализации плод умер. Менее чем через 24 часа пребывания в больнице умерла также пациентка. Причиной смерти стал септический шок. Покойная оставила безутешными мужа и дочь".

Адвокат также сообщила общественности, что из больницы беременная отправляла родным и друзьям сообщения, что врачи "заняли выжидательную позицию" и не проводили процедуру аборта до тех пор, пока не была официально установлена смерть плода, "объясняя это действующим законодательством, ограничивающим возможность легального прерывания беременности". Оценкой действий врачей сейчас занимается областная прокуратура в Катовицах. А поляки занимаются оценкой непосредственно законодательства, которым запугали медиков и фактически связали им руки.

Напомним, что польское законодательство о прерывании беременности является одним из самых строгих в Европе. С 1993 года аборты в Польше были запрещены, за исключением беременности в результате изнасилования или инцеста, при высокой вероятности пороков развития плода или угрозе жизни матери. В 2016 году правящая партия "Право и справедливость", пользующаяся поддержкой Польской Католической Церкви, пыталась запретить их полностью, чем уравняла бы полек в правах с жительницами Центральной Африканской Республики, Конго, Габона, Сомали, Чили, Никарагуа и некоторых других стран Африки и Латинской Америки. Но 3 октября 2016 года - накануне заседания нижней палаты парламента, на котором должны были быть приняты эти поправки, 98 тысяч полек и поддержавших их поляков, переодевшись в черное, вместо работы вышли на улицы в 114 городах страны.

Акция, получившая название "Черный понедельник", стала самой масштабной польской забастовкой с конца 80-х годов прошлого века, когда бастовали профсоюзы легендарной "Солидарности". Власти испугались и дали задний ход, законопроект был "заморожен". А 22 октября прошлого года Конституционный суд страны принял решение, согласно которому аборт, в случае тяжелого и необратимого повреждения плода или неизлечимой болезни, угрожающей жизни и здоровью будущего ребенка, противоречит Конституции. После этого в Польше и за ее пределами прошли сотни акций протеста, в которых принимали участие более 430 тысяч человек. Но, несмотря на это, 28 января текущего года это решение вступило в силу.

По данным социологического центра IBRIS, почти 66 процентов поляков выступают за право женщин самим решать, готовы ли они воспитывать ребенка с тяжелыми генетическими заболеваниями. А смерть 30-летней беременной снова вызвала бурную дискуссию в польском обществе. В начале недели в Пщине и других городах страны, а также в Варшаве - перед зданием Конституционного суда - прошли акции протеста под лозунгом "Ani jednej wiecej" - "Ни одной больше". Польки собираются организовать масштабные демонстрации на следующей неделе, когда в стране будут праздновать День Независимости.