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03.11.2021 17:14
Рубрика: Экономика

Сотрудники "ЕвроХима" получили к 20-летию компании высокие государственные награды

Текст: Валентина Михайлова
В августе минерально-химической компании "ЕвроХим", одному из ведущих производителей минеральных удобрений в России и в мире, исполнилось 20 лет.

"ЕвроХим" - флагман российской агрохимической промышленности, одна из трех компаний в мире, которые производят все виды минеральных удобрений. Всего предприятия компании выпускают более 100 наименований продуктов. Более 26 000 сотрудников работают на заводах и комбинатах "ЕвроХима", расположенных в самых различных регионах России - от Заполярья до Северного Кавказа. Во всех регионах предприятия "ЕвроХима" являются крупнейшими налогоплательщиками и инвесторами как в экономику, так и в социальную сферу.

За большой вклад в развитие химической промышленности коллектив Минерально-химической компании "ЕвроХим" получил Благодарность президента РФ.

Компания российского предпринимателя Андрея Мельниченко уверенно растет и развивается, вносит значимый вклад в развитие высокотехнологичного сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны. "ЕвроХим" последовательно реализует стратегические инвестиционные проекты по развитию российской отрасли производства минеральных удобрений. За последние 15 лет общий объем инвестиций "ЕвроХима" в российскую экономику составил около 900 миллиардов рублей, что является рекордным показателем для несырьевого сектора российской промышленности.

Особо стоит отметить завершение реализации стратегических инвестиционных проектов по производству калия в Пермском крае и Волгоградской области, строительство новых заводов на основе наилучших доступных проектов в Ленинградской области, инвестиции в расширение российского экспортного потенциала.

Впечатляющие успехи компании - результат высокопрофессиональной работы многотысячного коллектива, грамотных управленческих решений, упорного труда династий химиков, инженеров и технологов. Они создают качественную продукцию, пользующуюся неизменным спросом у потребителей как внутри страны, так и за рубежом.

В связи с юбилеем компании за большой вклад в развитие индустрии и многолетнюю добросовестную работу коллектив "ЕвроХима" удостоен Благодарности Президента России Владимира Путина, а лучшие сотрудники компании получили высокие государственные и правительственные награды.

Первооткрыватель

Имя Александра Петрика, руководителя по геологии департамента управления минеральными ресурсами Дивизиона "Горнорудный" теперь есть на геологической карте России. Придя в компанию в 2005 году, геолог начал заниматься поисками в России перспективных калиеносных участков. Почти 10 лет продолжалась поисково-оценочная работа на шести перспективных участках в Саратовской области. На двух - Западно-Перелюбском и Восточно-Перелюбском были выявлены крупные запасы калийно-магниевых солей (сильвинитовых руд), которые можно продуктивно разрабатывать более 200 лет.

В последний раз подобные месторождения удалось найти более 70 лет назад. Поэтому без сомнений Александр Петрик и возглавляемый им коллектив сделали уникальное открытие. Заслуги геолога оценены государством. Государственная комиссия по запасам (Роснедра) официально переименовала месторождения на Западно-Петриковское и Восточно-Петриковское. А Указом президента России Александр Ильич Петрик награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

36 лет в забое

Детское впечатление от экскурсии в шахту Березниковского рудника определило дальнейший жизненный путь Андрея Суслова, хотя среди его родственников не было ни одного шахтера. После школы он поступил в химико-механический техникум (ныне Березниковский политехнический техникум) на специализацию "подземная разработка рудных месторождений". Пройдя в 1982 году шестимесячную практику, молодой горняк убедился в правильности своего выбора и, защитив через год диплом, стал работать горным мастером. А через некоторое время -машинистом горных выемочных машин.

В юбилейный для компании "ЕвроХим" год машиниста горных выемочных машин Андрея Вячеславовича Суслова наградили Почетным знаком "Шахтерская слава" II степени. Теперь на его парадном костюме будут две "Шахтерских славы" - II и III степени, первую награду он получил в 2006 году. Кто знает, вполне возможно через несколько лет Андрей Суслов станет полным кавалером этой почетной шахтерской награды.

- Для горняка такая награда - особенная. Принимать ее нужно без робости, потому что заработана честным трудом, - уверен Андрей Суслов.

Династия

Дедушка и бабушка, мать и отец Светланы Елисеевой, да и сама Светлана вместе со своим мужем трудятся на предприятии, которое сейчас называется "Новомосковск-ремстройсервис" и входит в группу компаний "ЕвроХим". Общий стаж династии давно уже отсчитывает второе столетие.

Начинала трудовую биографию Светлана крановщицей на Новомосковском "Азоте" в 1993 году, но довольно быстро стала специалистом по работе с персоналом. В 2011 году она перешла в "Новомосковск-ремстройсервис". Опыт, полученный ею, помогает решать задачи, стоящие перед главным специалистом группы организации и мотивации труда управления по работе с персоналом. Она участвовала во многих проектах компании: от расчета переменной части премирования рабочих и разработки графиков работы при строительстве первого в России производства гранулированного карбамида с серой до нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

Усердие, аккуратность, исполнительность, дисциплинированность и грамотный подход к порученной работе стали теми качествами, благодаря которым Светлана Елисеева получила высокую награду - Почетную грамоту Президента Российской Федерации.

Наставница

Елена Ворончихина работает аппаратчиком выпаривания 5-го разряда в цехе "Карбамид-2" НАК "Азот" с 1997 года. Про себя она говорит, что любит узнавать что-то новое, улучшать свою работу. А коллеги добавляют: Елена - настоящий наставник, опытный учитель, с удовольствием передающая накопленные знания молодым.

Ей действительно есть о чем рассказать. Она всегда в центре событий. Принимала участие в создании установки получения раствора карбамида 32,5 процента мощностью 100 тысяч тонн в год с узлом очистки раствора карбамида от аммиака на базе выпарной установки цеха "Карбамид-2". Не обошлись без ее опыта при техническом перевооружение цеха с увеличением мощности до 1500 тонн в сутки и созданием производства гранулированного карбамида с серой. Осваивала выпуск нового продукта - микроприллированного карбамида кормового по стандарту GMP+ B1, что позволило существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции предприятия.

Трудовые достижения Елены Ворончихиной оценены по достоинству, ей вручили медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

- Эта награда для меня очень значима, и особенно приятно ее было получать на таком большом празднике, как юбилей родной компании, да еще и на глазах любимого супруга, - поделилась своей радостью Елена.

В этой публикации мы рассказали лишь о нескольких работниках "ЕвроХима", удостоенных высоких государственных наград к 20-летию компании. А в общей сложности лучшие сотрудники ведущего российского производителя минеральных удобрений награждены 7 медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, удостоены трех Почётных грамот и двух Благодарностей Президента РФ, а также двух почётных званий "Заслуженный химик Российской Федерации".

Экономика Отрасли Промышленность Компании Химическая промышленность Еврохим

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