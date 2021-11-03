Сроки запуска российской миссии "Луна-25" определят весной 2022 года

Окончательное решение по срокам запуска первой в истории современной России миссии на естественный спутник Земли "Луна-25" будет принято в марте-апреле 2022 года. К этому времени, как говорят специалисты, будет полное понимание по результатам всех наземных отработок космического аппарата.

По словам завотделом ядерной планетологии ИКИ РАН Игоря Митрофанова, ближайшей датой, когда на естественный спутник Земли можно отправить межпланетную автоматическую станцию "Луна-25" с точки зрения баллистических требований, является 25 мая 2022 года. Хорошие баллистические условия сохранятся до июля 2022 года. Митрофанов уточнил, что сейчас все приборы, созданные в ИКИ, поставлены в НПО им. С. А. Лавочкина, по ним нет никаких проблем и замечаний, сообщает ТАСС.

Как поясняют специалисты, "пусковое окно" - это период времени, когда запущенный с Земли космический аппарат оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения. Напомним, первоначально старт "Луны-25" был запланирован на октябрь нынешнего года. Но в Роскосмосе сообщили, что переход на второе "пусковое окно" вызван выявленной в ходе наземной экспериментальной отработки необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки "Луны-25". Необходимо провести дополнительные исследования, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне.

Кроме того, при подготовке лунной миссии планируется провести "дополнительные мероприятия", учитывающие рекомендации, подготовленные после запуска модуля "Наука".

"Луна-25" - первый лунный космический зонд, который будет запущен в нашей стране с 1976 года. По словам специалистов, данный проект открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю, а также в перспективе - строительство посещаемой лунной базы и полномасштабное освоение нашего спутника.