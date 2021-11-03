Сроки запуска российской миссии "Луна-25" определят весной 2022 года
По словам завотделом ядерной планетологии ИКИ РАН Игоря Митрофанова, ближайшей датой, когда на естественный спутник Земли можно отправить межпланетную автоматическую станцию "Луна-25" с точки зрения баллистических требований, является 25 мая 2022 года. Хорошие баллистические условия сохранятся до июля 2022 года. Митрофанов уточнил, что сейчас все приборы, созданные в ИКИ, поставлены в НПО им. С. А. Лавочкина, по ним нет никаких проблем и замечаний, сообщает ТАСС.
Как поясняют специалисты, "пусковое окно" - это период времени, когда запущенный с Земли космический аппарат оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения. Напомним, первоначально старт "Луны-25" был запланирован на октябрь нынешнего года. Но в Роскосмосе сообщили, что переход на второе "пусковое окно" вызван выявленной в ходе наземной экспериментальной отработки необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки "Луны-25". Необходимо провести дополнительные исследования, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне.
Кроме того, при подготовке лунной миссии планируется провести "дополнительные мероприятия", учитывающие рекомендации, подготовленные после запуска модуля "Наука".
"Луна-25" - первый лунный космический зонд, который будет запущен в нашей стране с 1976 года. По словам специалистов, данный проект открывает долгосрочную российскую лунную программу, которая предусматривает миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, забор и возврат лунного грунта на Землю, а также в перспективе - строительство посещаемой лунной базы и полномасштабное освоение нашего спутника.