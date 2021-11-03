Талибы запретили иностранную валюту на территории Афганистана

Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) объявили о запрете использования иностранной валюты на территории Афганистана.

"Экономическая ситуация и национальные интересы страны требуют, чтобы все афганцы платили и использовали афганскую валюту", - говорится в заявлении, цитирует которого агентство "Интерфакс".

Талибы, захватившие власть в Афганистане в середине августа, пообещали наказывать тех, кто нарушит постановление. Владельцы магазинов, торговцы, бизнесмены и другие жители будут привлечены к уголовной ответственности.

"Использование валюты негативно сказывается на экономике страны и вредит всем нашим соотечественникам", - подчеркивается в документе.