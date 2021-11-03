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Рубрика: Общество

Терапевт Диана Ким предупредила о последствиях недолеченного гриппа

Текст: Николай Грищенко

Многие переносят осенний грипп, что называется на ногах и не доводят лечение до конца. Хотя осложнения после тяжелой инфекции могут быть не менее опасными, чем после COVID-19.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как сообщила Sputnik врач-терапевт Диана Ким, осложнения проявляются в течение месяца после перенесенного гриппа, так как ослабленная болезнью иммунная система еще не окрепла.

- Это может быть поражение сердца в виде эндокардитов, миокардитов, и миокардиты мы очень часто видим после перенесенного гриппа, - рассказала гематолог. - Дальше - почки, поэтому после перенесенного гриппа всегда надо сдавать общий анализ мочи, потому что мы можем даже не чувствовать никаких проявлений заболевания почек, но поражение может присутствовать.

Грипп также может запустить любое аутоиммунное заболевание: и тромбоцитопению - патологическое снижение тромбоцитов в крови, и поражение суставов. Встречается еще одно редкое осложнение - поствирусный энцефалит, то есть воспаление головного мозга.

Поэтому терапевт рекомендует строго лечиться в соответствии с указаниями врача. При спокойном течении гриппа время пребывания на больничном составляет в среднем от 10 до 14 дней.

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