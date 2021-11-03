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03.11.2021 23:17
Рубрика: Общество

Ученые предупредили о новых переносчиках коронавируса среди животных

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Коронавирус нового типа, из-за которого в мире разразилась пандемия, как оказалось, переносят белохвостые олени после контакта с людьми и другими больными животными. Ученые опасаются, что олени могут стать одним из крупных природных резервуаров для COVID-19 и его мутаций.

Фото: Из личного архива Марии Орловой
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Об этом говорится в исследовании американских и британских ученых из 11 разных учреждений. Объектом для их изучения стали олени в лесах и зоопарках Айовы (США). ПЦР-тестирование, проведенное в период с апреля 2020 года по январь 2021 года, показало, что в лимфоузлах одной трети оленей есть следы SARS-CoV-2.

Олени распространяют вирус между собой, однако часть из них получили его после контакта с человеком в зоопарке или с другими животными. Предполагается, что вирус может долго жить в их популяции и со временем мутировать, а также до сих пор не исключена вероятность передачи вируса человеку, однако полноценных исследований на этот счет еще не проведено.

Ранее экспериментальным способом ученые выяснили, что коронавирус нового типа может проникать не только в организм человека, но и других млекопитающих. Более того, симптомы болезни у них наблюдаются те же. В частности, исследования проводили на макаках, норках, хорьках и кошках. Собаки и свиньи, наоборот, как оказалось, невосприимчивы к вирусу.

Общество Наука В мире США Общество Природа Пандемия коронавируса COVID-19

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