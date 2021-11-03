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03.11.2021 17:38
Рубрика: В мире

Украина внесла в "черный" список 32 российских актера

Текст: Андрей Васильев

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности этой страны, 32 российских актера.

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На сайте украинского министерства культуры названы имена актеров из России, которые недавно снимались в фильме "Солнцепек" о событиях в Луганске в 2014 году. Это - Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучихин, Татьяна Бурнакина, Екатерина Федченко, Екатерина Насонова, Андрей Пензин, Владимир Миллер, Александр Романов, Усейн Дегерменджи, Александр Классен, Андрей Скабар, Сергей Воробьев, Валентин Томусяк, Александр Загляев, Роман Никифоров, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Александр Марушев, Егор Попов, Евгений Кузьмин и Михаил Грищенко.

Всего в "черном списке" украинского министерства культуры находится 258 граждан РФ, занятых в сфере культуры и искусства, включая Алису Фрейндлих, Леонида Ярмольника, Карена Шахназарова, Веру Алентову и других. Недавно в него были внесены 14 российских кинематографистов, среди которые есть известные актеры Владимир Ильин и Алексей Кравченко.

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