Украинский омбудсмен потребовала убрать с сайта "Миротворец" данные о детях

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в полицию и СБУ с требованием убрать с сайта "Миротворец" информацию о детях. О своей инициативе она рассказала в Telegram-канале.

"Обратилась в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по изъятию из списков сайта "Миротворец" информации о малолетних и несовершеннолетних детях с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооруженный конфликт", - написала Денисова. По ее словам, нарушения прав несовершеннолетних были обнаружены в ходе мониторинга средств массовой информации.

Как напомнила омбудсмен, как член ООН Украина взяла на себя обязательство принимать все возможные меры с целью обеспечения защиты детей, особенно в рамках вооруженного конфликта. К тому же украинский закон Украины "Об охране детства" запрещает разглашение любой информации о ребенке, которая может причинить ему вред, без согласия его законного представителя.

Озаботиться этой проблемой пришлось после того, как скандал дошел до Организации Объединенных Наций. К генсеку ООН Антониу Гутерришу обратилась 12-летняя Фаина Савенкова, проживающей в Луганске и попавшая в базу сайта "Миротворец" как якобы представляющая угрозу национальной безопасности Украины.

Примечательно, что это произошло после того, как девочка записала видеообращение к членам СБ ООН, в котором призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют права на детство и мирную жизнь. Именно эти слова создатели "Миротворца" расценили как угрозу.

Несколько дней назад о возникшей проблеме генсеку напомнил и постпред России при ООН Василий Небензя. И хотя сам Гуттериш пока не отреагировал, свое возмущение произошедшим выразила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор. Как рассказал РЕН ТВ первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, она расценила ситуацию как "из ряда вон выходящую". "ЮНИСЕФ должны выйти на партнеров из Украины и поговорить с самой Фаиной", - привел ее слова Полянский.

Кстати, писала девочка и президенту Украины Владимиру Зеленскому, но так и не дождалась реакции. И только теперь к вопросу подключилась украинский омбудсмен Людмила Денисова. Однако вызывает вопросы, почему так поздно, и почему она так и не потребовала закрыть сам сайт Миротворец как нарушающий права и свободы граждан.