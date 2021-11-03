Умер создатель и вокалист фанк-группы The Gap Band Ронни Уилсон

В возрасте 73 лет скончался один из основателей легендарной американской фанк-группы The Gap Band Ронни Уилсон.

Как передает TMZ, со ссылкой на вдову артиста, Ронни мирно отошел во сне в своем доме в Оклахоме после очередного инсульта. Она уточнила, что супруг "впал в полукому" и уже не смог оправиться.

The Gap Band образовалась в 1967-м в составе трех братьев - Чарли, Ронни и Роберта Уилсонов. Изначально проект назывался Greenwood, Archer and Pine Street Band. Первый альбом выпустили в 1974-м. Деятельность коллектив прекратил в 2010-м.