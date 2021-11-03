В 2022 году размер пенсии вырастет выше инфляции

Повышение пенсий и пособий на уровень выше фактической инфляции будет просчитано при подготовке к обсуждению проекта федерального бюджета на 2022 год.

"Индексация пенсий в следующем году будет выше базового уровня инфляции. В бюджете уже заложены средства на то, чтобы проиндексировать пенсии выше базового уровня, который составляет 4,4 процента. Повышение может составить выше этих данных на 1,3-1,5 процента", - сообщила РИА Новости первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.

Но рост может быть ещё выше после того, как Минфин уточнит фактический уровень инфляции по итогам 2021 года.

28 октября Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда (ПФР) на 2022-2024 годы.

Там заложено повышение пенсий неработающих пенсионеров на уровне 5,9% в 2022 году. В 2023-м предполагается, что пенсии должны вырасти на 5,6%, в 2024-м - на 5,5%. При этом среднегодовой размер страховой пенсии в следующем году должен составить более 17 тысяч рублей, в 2023-м - около 18 тысяч, в 2024-м - более 18,7 тысячи.