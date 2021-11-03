В Беларуси допустили переход на российские самолеты

Минск готов рассмотреть возможность перехода на российские самолеты при запрете лизинга американских бортов. Об этом стало известно из заявления представителя Минтранса Беларуси Артема Сикорского, с которым он выступил в среду на пресс-конференции, сообщает БЕЛТА.

По оценке транспортного ведомства, подчеркнул он, упущенная выгода гражданской авиации РБ от западных санкций составляет примерно $10 млн в месяц. При этом он пояснил, что она "состоит из нескольких элементов. Это связано и с облетом, и с потерей рынка". В этой связи Сикорский не исключил, что запрет на лизинг американских самолетов для "Белавиа" может привести к тому, что РБ перейдет на использование самолетов Союзного государства. "Ну не будет американских самолетов, будут российские, российско-китайские проекты, которые сейчас реализовываются", - уточнил он.

Эксперт полагает, что этот вопрос становится реальным, потому что давление на страну не прекращается, а приобретает все более изощренные формы. "Это будет вызов не только Беларуси, но и всему рынку авиационного лизинга", - констатировал он. И хотя, по его словам, "прямых санкций ни в отношении "Белавиа", ни Национального аэропорта в настоящее время нет, убытки, которые связаны с необходимостью облета, а также упущенная выгода в рамках непродуманных действий европейских партнеров монетизируются. И в соответствующее время судебные иски будут поданы", - заверил представитель Минтранса.

Он обратил внимание и на еще один аспект надуманных санкций. Поскольку сама тема с самолетом Ryanair перестала оправдывать себя, у коллективного Запада появился новый повод - мигранты. Однако, официальный Минск уже неоднократно повторял, что не Беларусь является виновником миграционного кризиса, его последствия следует искать далеко от ее рубежей. А национальная авиакомпания "никогда не участвовала в какой-то организованной перевозке мигрантов", - резюмировал Сикорский.