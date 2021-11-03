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03.11.2021 23:42
Рубрика: В мире

В Белграде начал работу международный форум "Память победителей"

Текст: Александр Борисов
В Белграде в среду, 3 ноября, начал работу двухдневный Международный форум "Память победителей". В нем принимают участие организаторы шествия "Бессмертный полк" в странах ближнего и дальнего зарубежья - порядка 100 человек из более чем 40 стран мира, сообщили в пресс-службе Российского исторического общества (РИО).
Фото: Пресс-служба Российского центра науки и культуры в Сербии. Фото: Пресс-служба Российского центра науки и культуры в Сербии.
Фото: Пресс-служба Российского центра науки и культуры в Сербии.

Почетными гостями мероприятия на площадке Российского центра науки и культуры в Белграде стали депутат Государственной Думы, сопредседатель Центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, сербский министр внутренних дел Александр Вулин. Все они отметили недопустимость появившейся в последние годы тенденции пересмотра итогов Второй мировой войны.

"Дорогие друзья, однополчане, соотечественники, мы с вами взвалили на себя очень серьезную и важную миссию - сохранить память о наших семьях, помочь современным политикам не забыть, что случилось, и не повторить эти ошибки, - заявила Елена Цунаева. - Мы должны хранить память о наших семьях, мы должны сохранить мир! Именно для этого создавался Бессмертный полк".

Константин Могилевский обратил внимание собравшихся на то, что сохранение памяти о победе над фашизмом во Второй мировой войне необходимо для поддержания мира на земле. "Крайне важно, сохраняя память о войне, сохранять и передавать символы, - указал он. - Возникло движение передачи частицы Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве другим странам. Инициатива первого подобного мероприятия принадлежала Словении. Она получила дальнейшее успешное развитие".

В свою очередь российский посол Александр Боцан-Харченко констатировал: "Бессмертный полк - это движение не по указкам начальников и чиновников, а то, которое идет из народа - "снизу" и от души. И поэтому оно, наверное, самое сильное в плане сохранения памяти, наших традиций и величайших ценностей".

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В видеообращении к участникам Форума руководитель Россотрудничества Евгений Примаков подчеркнул, что "пока есть такие энтузиасты, как вы, попытки переписать историю обречены на провал". "Сегодняшний форум наверняка станет отличной площадкой для обмена опытом, который пригодится каждому из вас в деле сохранения исторической правды и популяризации вечных ценностей, не зависящих от времени и страны вашего проживания", - резюмировал он.

Напомним, что Форум проводится "Бессмертным полком" России при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова и Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Партнером мероприятия выступает Россотрудничество. В течение двух дней работы форума участников ждет насыщенная программа - организаторы подготовили лекции по истории, тематические сессии по работе со СМИ и в социальных сетях, площадку по обмену опытом, где представители разных стран смогут рассказать о собственных проектах сохранения памяти о героях Второй мировой войны.

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