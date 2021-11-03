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03.11.2021 05:44
Рубрика: В мире

Вышли на прямую дистанцию

В Киргизии началась агитация на избирательной компании в парламент
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 251(8602)
На предстоящих выборах избирателям предстоит одновременно выбрать в парламент как партии, так и одномандатников. Фото: Пресс-служба правительства КР На предстоящих выборах избирателям предстоит одновременно выбрать в парламент как партии, так и одномандатников. Фото: Пресс-служба правительства КР
На предстоящих выборах избирателям предстоит одновременно выбрать в парламент как партии, так и одномандатников. Фото: Пресс-служба правительства КР
21 политическую партию и 326 кандидатов по одномандатным округам допустил ЦИК Киргизии к участию в парламентских выборах. День голосования назначен на 28 ноября.

Еще несколько недель назад о намерении участвовать в выборах ЦИК известили свыше семидесяти партий и около четырехсот одномандатников. Сито строгого отбора удалось пройти не всем. Кто-то сошел с дистанции досрочно, кто-то не сумел собрать всего пакета документов или внести необходимый залог. Но, так или иначе, с окончанием регистрации в ЦИК участники выборов вышли, наконец, на финишную прямую. Гонка обещает быть жаркой, и это стало понятно сразу, в начале агитационной кампании. В первый же день в правоохранительные органы поступило не менее десятка заявлений на кандидатов - с сообщениями о попытках подкупа, применения административного ресурса или других нарушениях.

Многие кандидаты пытаются достучаться до избирателей не только посредством личных встреч, но и через социальные платформы, а также мессенджеры. Пользователи интернета жалуются на обилие назойливой политической рекламы в лентах, но как отрегулировать этот процесс, в Киргизии еще не поняли. Четкие правила в республике пока выработаны только в отношении привычных форм агитации, не использующих соцсети.

Фото: Пресс-служба президента КР
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30 октября ЦИК провел жеребьевку среди участников гонки с целью определения очередности включения в бюллетени. Так как выборы проходят по смешанной системе и депутатские значки будут делить между собой партии и одномандатники, избирателям на участках для голосования будут выдавать на руки по два списка. В одном гражданам нужно отметить партию, которую они хотели бы видеть в парламенте, и поставить вторую галочку за конкретного кандидата из состава этой политической организации. Другой перечень предусмотрен исключительно для одномандатников. Галочку в этом бюллетене, соответственно, ставить придется только одну.

Одновременно Центризбирком занялся формированием избирательных комиссий за рубежом. Большинство их появится в России, где пребывает не менее 700 000 трудовых мигрантов из Киргизии. Своих представителей в избиркомы за пределами республики могут направить как сами избиратели, так и общественные объединения граждан КР, временно проживающих или находящихся за ее пределами, и политические партии - через МИД.

Местные экспертные круги полагают, что эти парламентские выборы могут стать самыми сложными за всю историю суверенной Киргизии.

Кстати

ЦИК Киргизии запустил на платформе одного из популярных мессенджеров горячую линию, которая призвана информировать о выборном процессе избирателей с нарушениями слуха и речи. Call-центр Центризбиркома сможет отвечать на вопросы граждан в формате видеозвонков с использованием жестового языка.

- Позвонив по WhatsApp номеру 0996-550-011255, избиратели получат актуальную информацию о смешанной системе избрания депутатов парламента, порядке голосования, агитации, смогут проверить, включены ли они в списки избирателей, а также узнать или уточнить иную информацию, - добавляют в ЦИК.

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