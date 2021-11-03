В сетях запутываются и гибнут рыбы. Они затем разлагаются и становятся источником заражения и загрязнения. Фото: sputnik.kg

В минсельхозе Киргизии разработали проект важного документа - перечня запрещенных к ввозу, производству, изготовлению, сбыту и использованию в республике сетей и электроловильных систем. Список необходим для полноценного вступления в силу закона о запрете синтетических рыболовных снастей в республике. Нормативно-правовой акт призван, в первую очередь, помешать браконьерам наносить вред водной экосистеме страны, однако пока что не достигает этой цели.

В разработанный в минсельхозе перечень вошли готовые рыболовные сети узловые, "произведенные машинным или ручным способом из нейлоновых, полиамидных и прочих синтетических мононитей диаметром менее 0,5 миллиметра, размерами ячеи менее 100 миллиметров и конструктивного шага (расстояния между двумя соседними узлами сетеполотна) ячеи менее 50 миллиметров".

Кроме того, в список включили "электроловильные системы и устройства, состоящие из электрических генераторов сигналов, с подсоединенными проводниками и аккумулятором, совместно выполняющие функции (вылова) водных биологических ресурсов с помощью электрического тока". Такими, к примеру, пользуются рыбаки на Токтогульском водохранилище, но не только там.

Это означает, что после того, как перечень одобрят в правительстве, будут запрещены ввоз в республику, производство, изготовление, сбыт, использование и первых, и вторых.

Эксперты называют утверждение такого документа одном из условий полноценного вступления в силу закона о запрете синтетических рыболовных сетей в республике. Нормативно-правовой акт подписал глава государства еще в феврале 2020-го. За прошедшее время было принято несколько постановлений, обеспечивающих его действие.

Осенью 2020-го, к примеру, власти ввели в уголовное законодательство страны ответственность за "добычу рыбы с применением синтетических сетей или электротока, причинившую крупный ущерб". Наказание - крупные штрафы (от 100 до 260 тысяч сомов в зависимости от возраста нарушителя) или лишение свободы на срок до трех лет.

Как отмечают в министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов КР, синтетические рыболовные сети, в основном китайского производства, стоят в среднем 300 сомов. Браконьеры в случае чего просто оставляют их в воде. "Материалы, из которых изготавливаются такие снасти, являются прочными и долговечными и практически не разлагаются в воде, что приводит к их накоплению в озерах и других водоемах. В результате в сетях запутываются и гибнут рыбы. Они затем разлагаются и становятся источником заражения и загрязнения", - пояснили в ведомстве.

По словам профессионального дайвера из общественного объединения "Чистый Иссык-Куль" Анвара Шамсутдинова, сети под тяжестью запутавшихся и погибших рыб и птиц опускаются на дно, их заносит песком. "Вытащить их в этом случает бывает очень трудно, а если дно каменное, то практически невозможно. Вы не представляете, какой там под водой удручающий пейзаж! В прошлом году мы за сезон вытащили несколько десятков километров снастей. Если не изменить ситуацию, то мы просто потеряем флору и фауну уникального озера, а это отразится на всем биоразнообразии Иссык-Куля. Нужны кардинальные меры, иначе лет через пять все озеро будет буквально опутано синтетическими сетями", - сказал Анвар Шамсутдинов.

Заведующий отделом дирекции биосферной территории "Иссык-Куль" Туратбек Кожокеев, знающий об этой беде не понаслышке, приветствует разработку перечня, но при этом отмечает: все, в конце концов, будет зависеть от сотрудников правоохранительных органов и таможенников. "Мы можем конфисковать синтетическую сеть только если поймаем браконьера, как говорится, за руку, в тот момент, когда он пользуется незаконными снастями. Но мы не можем, к примеру, зайти в магазин, торгующий сетями, или изъять их в момент завоза на территорию республики. Закон сам по себе хороший и нужный, но вот как он будет исполняться на местах? Это самое главное", - поделился своим мнением с корреспондентом "РГ" Туратбек Кожокеев.

Кстати



В минсельхозе также разработали и порядок уничтожения синтетических рыболовных сетей и электроловильных систем. Как сказано в документе, изъятые у юридических лиц и граждан синтетические рыболовные сети передаются в специализированные организации для уничтожения путем сжигания в специальных печах, оборудованных очистными устройствами, исключающими выброс в атмосферу вредных веществ.



- Запрещается уничтожение изъятых у нарушителей синтетических рыболовных сетей и электроловильных систем, если материалы о нарушениях по этим делам подлежат направлению в судебные и правоохранительные органы вместе с соответствующими документами для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, - говорится в документе.

