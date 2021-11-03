В Китае выявили новую вспышку COVID-19

В Китае произошла новая вспышка COVID-19. Как передает "Интерфакс", во вторник было выявлено около 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, треть из них - неподалеку от границы с Россией.

Как отмечается, новая волна началась в середине октября. За две недели было зарегистрировано свыше 500 случаев заболевания COVID-19, в основном на севере и северо-востоке страны. Тревогу вызывает расширение географии, несмотря на жесткие ограничительные меры, которые принимают власти Китая каждый раз, когда выявляется новый случай: на карантин отправляются все так или иначе контактировавшие с заболевшим.

В Пекине в последние дни было зарегистрировано 8 случаев COVID-19, и это самый высокий показатель внутренних случаев заражения в столице с 19 января. В связи с этим жителям города рекомендовано воздерживаться от поездок, проведения свадеб и других мероприятий. Отменены некоторые внутренние рейсы.