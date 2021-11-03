В МВД предложили освободить мигрантов от повторной дактилоскопии

Если личности иностранцев идентифицируются по отпечаткам пальцев в режиме реального времени, то повторную процедуру дактилоскопии проводить не надо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа МВД России.

В документе предлагается освободить от повторного снятия отпечатков пальцев и ладоней рук трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших на срок более 90 дней, а также тех, кто прибыл для получения российского гражданства, отвечающих этому требованию.

Чтобы не проходить дактилоскопическую регистрацию, эти люди должны предъявить документ, подтверждающий ее прохождение, и он должен быть идентифицирован по ЦИАДИС (Централизованной интегрированной автоматизированной дактилоскопической информационной системе). Если документ отсутствует, то дактилоскопическая регистрация не будет проводится, если при идентификации личности человека в результате оперативной проверки по ЦИАДИС-МВД будет установлено наличие дактилоскопической информации о нем.