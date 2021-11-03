В Nord Stream 2 ответили на предположения о сроках запуска "Северного потока-2"

Цель Nord Stream 2 AG - оператора "Северного потока-2" - предоставить рынку дополнительные надежные газотранспортные мощности как можно скорее, мы не комментируем продолжающиеся юридические и регуляторные процедуры. Об этом заявили "РГ" в пресс-службе компании в ответ на просьбу прокомментировать информацию о возможной задержке запуска газопровода до мая 2022 года.

Ранее "РГ" писала, что ввод газопровода в эксплуатацию может сильно затянуться. По законам Евросоюза на сертификацию может уйти до четырех месяцев с момента подачи заявки. По данным Федерального сетевого агентства Германии, полный пакет документов от Nord Stream 2 AG на сертификацию поступил 13 сентября, решение будет вынесено до 8 января 2022 года. После этого от двух до четырех месяцев может понадобиться на оценку проекта Еврокомиссией, и еще два месяца после этого может уйти на принятие окончательного решения Федеральным сетевым агентством Германии. В результате максимальный срок рассмотрения заявки - 10 месяцев, то есть до июля.

Впрочем, на скорость принятия решения может оказать влияние непростая ситуация на газовом рынке Европы. Цены на газ, хоть и снизились, но находятся на рекордно высоком уровне - выше 900 долларов за тысячу кубометров. По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября разница в заполненности европейских подземных газовых хранилищ (ПХГ) по сравнению с прошлым годом - минус 18,2 млрд кубометров. Запасы газа в ПХГ Украины, которые также используются европейскими странами, на 10,1 млрд кубометров меньше уровня 2020 года.