В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убиты 8 человек

Вечеринка в стиле сериала "Игра в кальмара" в Панаме завершилась перестрелкой, восемь человек погибли, семь пострадали. Как пишет ABC, трагедия произошла в минувшую пятницу во время празднования Хэллоуина в ночном клубе.

В полиции назвали произошедшее результатом войны банд. По словам прокурора Рафаэля Балойеса, один из участников вечеринки выстрелил в группу людей из группировки "Лос Галактикос". Те открыли ответный огонь. В итоге в клубе погибли пять человек, еще три тела были найдены впоследствии на местной свалке. Полиция задержала двух человек.

По словам представителей правоохранительных органов, у некоторых причастных к этому инциденту уже были судимости, они попадали в другие перестрелки и даже имели огнестрельные ранения.

Власти Панамы связывают произошедшее с борьбой между бандами за контроль над маршрутами распространения наркотиков. В последние недели погибло уже несколько предполагаемых членов преступных группировок.

Стоит отметить, что в Панаме действуют около 160 банд, и разборки между ними стали обычным явлением.