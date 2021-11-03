Новости

В фильме Нолана "Оппенгеймер" может сыграть Мэтт Деймон 10:35
"КиноПоиск" рассказал, что россияне смотрели в октябре 10:34
Умер актер Дмитрий Гуменецкий из сериала "Бригада" 02.11.2021
Брэдли Купер экранизирует культовый роман "Гиперион" Дэна Симмонса 02.11.2021
Французский комик Эри Абиттан арестован по обвинению в изнасиловании 02.11.2021

В Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" убиты 8 человек

Панама
    03.11.2021, 10:35
Текст:   Юрий Когалов

Вечеринка в стиле сериала "Игра в кальмара" в Панаме завершилась перестрелкой, восемь человек погибли, семь пострадали. Как пишет ABC, трагедия произошла в минувшую пятницу во время празднования Хэллоуина в ночном клубе.

Фото: kinopoisk.ru
"Игра в кальмара": неожиданные факты о самом популярном сериале

В полиции назвали произошедшее результатом войны банд. По словам прокурора Рафаэля Балойеса, один из участников вечеринки выстрелил в группу людей из группировки "Лос Галактикос". Те открыли ответный огонь. В итоге в клубе погибли пять человек, еще три тела были найдены впоследствии на местной свалке. Полиция задержала двух человек.

По словам представителей правоохранительных органов, у некоторых причастных к этому инциденту уже были судимости, они попадали в другие перестрелки и даже имели огнестрельные ранения.

Власти Панамы связывают произошедшее с борьбой между бандами за контроль над маршрутами распространения наркотиков. В последние недели погибло уже несколько предполагаемых членов преступных группировок.

Стоит отметить, что в Панаме действуют около 160 банд, и разборки между ними стали обычным явлением.

Новости

Вышел трейлер "Морбиуса" с отсылками к Человеку-пауку и Веному 02.11.2021
От COVID умер советский детский писатель Владимир Рутковский 02.11.2021
Disney выпустит мультсериал по "Звёздным войнам" про Дарта Мола 02.11.2021
Героиня "Короля тигров" подала в суд на Netflix 02.11.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Сервис Amediateka рассказал, что россияне смотрели в октябре 02.11.2021
Вышел трейлер первого эпизода сериала по сказкам Пушкина 02.11.2021
Умер создатель "Суда народа" Стю Биллетт 02.11.2021
⧣ происшествия
Фото: kinopoisk.ru
На бывшую жену Джонни Деппа Эмбер Херд завели уголовное дело 02.11.2021
Перед смертью диктору Игорю Кириллову ампутировали ногу 01.11.2021
Бывшая жена актера Валентина Смирнитского найдена мертвой в Москве 29.10.2021
⧣ трэш
Фото: youtube.com/ Wyrmwood Apocalypse
Вышел тизер австралийского трэш-хоррора "Полынь: Апокалипсис" 02.11.2021
Видео: Филипп Киркоров и Dava "сыграли в кальмара" 26.10.2021
Топ-10 недели на "КиноПоиске" возглавила "Игра в кальмара" 26.10.2021