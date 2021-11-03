В ПФР рассказали, какой стаж дает право на досрочную пенсию

Отмечается, что граждане, выполнившие эти условия, могут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного срока. Обязательное условие - достижение определенного возраста (60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин).

В ПФР отметили, что в страховой стаж включаются не только периоды работы, но и время получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.

"Так называемые нестраховые периоды - уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву и другие - в данном случае в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии по этому основанию, не засчитываются", - уточнили в ПФР.

Проверить имеющийся стаж можно в личном кабинете на сайте ПФР, а также на портале госуслуг.

"Если какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, необходимо представить в Пенсионный фонд заявление о корректировке сведений индивидуального (персонифицированного) учета и внесении уточнений (дополнений) в индивидуальный лицевой счет", - добавили в ПФР.