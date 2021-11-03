В римском амфитеатре нашли тайную комнату для смертников и гладиаторов

В Великобритании при раскопках амфитеатра I века около местечка Ричборо археологи нашли тайную комнату, в которой перед выходом на арену держали людей и животных. Ученые также обнаружили скелет домашнего кота, названного Максипусом.

Как сообщает Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии, амфитеатр в Ричборо предоставлял жителям города под названием Rutupiae или Portus Ritupis место для казней и гладиаторских боев. Внешняя стена арены была шириной до шести метров, а внутренняя - сделана из меловых блоков, на которых сохранились следы ярко-красной и синей штукатурки. Там же находилась тайная комната с высокими двухметровыми стенами, что позволяло размещать диких животных, приговоренных к казни преступников или гладиаторов.

"Амфитеатры - уникальное римское творение, и этот амфитеатр, вмещающий до 5000 зрителей, был построен в I веке нашей эры на ранней стадии римского правления. Свидетельства расписного декора, которые мы нашли на стене - уникальная находка и является прекрасным напоминанием о том, что аспекты римской культуры за пределами Италии были особенностью жизни и в Римской Британии", - говорит археолог Тони Уилмотт.

Еще одна необычная находка - скелет домашнего кота, которого археологи прозвали Максипусом. Это свидетельствует о том, что в римскую эпоху в Ричборо жили довольно состоятельные люди, которые могли себе позволить похоронить домашнее животное.

Справка "РГ"

На месте современного Ричборо находился военный лагерь римских легионеров Rutupiae или Portus Ritupis. Римское поселение просуществовало с высадки легионов Клавдия в 43 году нашей эры до 407-410 годов. В начале V века легионы покинули Британию.