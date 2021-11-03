В римском амфитеатре нашли тайную комнату для смертников и гладиаторов

Новости

Закупки Росгвардии и ФСО засекретят с 2022 года 09:21
В России создают снаряд для ловли беспилотников режущей сетью 09:18
Семак: "Зенит" не может играть против "Ювентуса" с позиции силы 09:05
Фобос: Туман в Москве рассеется к 10 утра 08:58
В Кузбассе из-за задымления на шахте эвакуировали 55 горняков 08:55
В аэропортах Москвы из-за тумана вновь задерживаются рейсы 08:54
Мишустин упростил выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций 08:52
До 2024 года в России появится не менее 900 молодежных лабораторий 08:25
В аэропорт Хабаровска посетителей пустят только по QR-коду 08:04
В Минздраве предложили сократить срок действия COVID-сертификата 07:13
Новым мэром Нью-Йорка стал бывший темнокожий полицейский Эрик Адамс 07:01
В Хабаровском крае возбудили пять дел о продаже сертификатов COVID-19 06:37
В Свердловской области непривитых работников могут перевести на удаленку 06:36
Врач назвал пять опасных продуктов "шведского стола" 06:30
Терапевт Диана Ким предупредила о последствиях недолеченного гриппа 05:58
Талибы запретили иностранную валюту на территории Афганистана 05:47
Air Canada отстранила от работы 800 человек за отказ вакцинироваться 05:32
На Камчатке введут QR-коды для полетов и поездок по полуострову 05:28
Мясников назвал доводы антипрививочников безграмотностью и словоблудием 04:38
Приморье поставило новый рекорд по вакцинации от COVID-19 03:57
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 4 ноября 03:55
Роспотребнадзор запретил ввозить из Турции лимоны с пестицидами 03:30
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации 02:34
В Швеции на посвященном группе ABBA концерте погибли два человека 02:11
Дубль Роналду спас "МЮ" от поражения в матче с "Аталантой" 01:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 07:50
Рубрика: В мире

В римском амфитеатре нашли тайную комнату для смертников и гладиаторов

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В Великобритании при раскопках амфитеатра I века около местечка Ричборо археологи нашли тайную комнату, в которой перед выходом на арену держали людей и животных. Ученые также обнаружили скелет домашнего кота, названного Максипусом.

Фото: iStock
В Индонезии археологи нашли затерянный "остров золота"

Как сообщает Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии, амфитеатр в Ричборо предоставлял жителям города под названием Rutupiae или Portus Ritupis место для казней и гладиаторских боев. Внешняя стена арены была шириной до шести метров, а внутренняя - сделана из меловых блоков, на которых сохранились следы ярко-красной и синей штукатурки. Там же находилась тайная комната с высокими двухметровыми стенами, что позволяло размещать диких животных, приговоренных к казни преступников или гладиаторов.

"Амфитеатры - уникальное римское творение, и этот амфитеатр, вмещающий до 5000 зрителей, был построен в I веке нашей эры на ранней стадии римского правления. Свидетельства расписного декора, которые мы нашли на стене - уникальная находка и является прекрасным напоминанием о том, что аспекты римской культуры за пределами Италии были особенностью жизни и в Римской Британии", - говорит археолог Тони Уилмотт.

Еще одна необычная находка - скелет домашнего кота, которого археологи прозвали Максипусом. Это свидетельствует о том, что в римскую эпоху в Ричборо жили довольно состоятельные люди, которые могли себе позволить похоронить домашнее животное.

Справка "РГ"

На месте современного Ричборо находился военный лагерь римских легионеров Rutupiae или Portus Ritupis. Римское поселение просуществовало с высадки легионов Клавдия в 43 году нашей эры до 407-410 годов. В начале V века легионы покинули Британию.

Наука В мире Европа Великобритания Общество История

Главное сегодня

РФ призвала США прислать новых сотрудников для решения визовой проблемы
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации
"Ювентус" обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями
В Хабаровском крае введут QR-коды в ТЦ и общественном транспорте
Французское издание сообщило о провалившейся попытке госпереворота в стране
Власти Кубы рассказали, кто пытается организовать протесты на острове