В России расширят перечень доходов для взыскания алиментов

В перечне доходов для взыскания алиментов теперь будут учитывать стипендии, пособие по безработице, доходы самозанятых, а также средства, полученные от продажи недвижимости, дивиденды, проценты от банковских вкладов, суммы возвращенных налогов.

Проект постановления правительства об этом разработал Минтруд. Документ уже прошёл антикоррупционную экспертизу.

Между тем, согласно исследованию, проведенному Высшей школой экономики, алименты своим источником дохода сегодня называют около 1,5 млн неполных семей. Из них почти 18% получают их нерегулярно или не в полном объеме.

Суд устанавливает сумму алиментов в зависимости от размера доходов родителя: 25% на одного ребенка, 33% на двух, 50% - на трех и более. У среднестатистического должника по алиментам, как правило, нет постоянного источника дохода, с которого их можно было бы удерживать.

В результате взыскать долг удается только с каждого десятого уклониста. Чаще всего уклоняются от уплаты алиментов многодетные мужчины в возрасте от 30 до 42 лет.