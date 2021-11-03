В Росстате назвали самые подорожавшие продукты октября

По итогам октября самыми подрожавшими продуктами стали куриные яйца (12,74%) и овощи (8,65%). За год "чемпионом" стало мясо птицы, которое подорожало почти на 31%. Яйца за год выросли в цене более чем на 28%, овощи - на 25,6%.

Плодоовощная продукция в целом за месяц прибавила в цене 8,65%. При этом в октябре прошлого года по отношению к предыдущему месяцу наблюдалось традиционное снижение цен на фоне поступления нового урожая. В октябре 2021 года огурцы подорожали на 48,7%, помидоры - на 43,8%, картофель - на 15,5%. Также рост цен наблюдался на апельсины - на 10,7%, бананы - на 5,8%. Правда, подешевели лимоны - на 14,9%, яблоки - на 5,0%, лук репчатый - на 2,4%, виноград - на 1,9%, морковь - на 1,8%, капуста белокочанная - на 0,2%.

Яйца куриные выросли за месяц в цене на 12,7%. В прошлом году в октябре также наблюдался рост, но он был существенно меньше - 6,33%. Куры охлажденные и замороженные подорожали в октябре на 5,47%, в прошлом октябре рост был практически незаметным - 0,69%. Из мяса подорожала также в октябре свинина - на 1,6%. Едва заметно подешевела баранина - на 0,1%.

Цены на сахар за месяц выросли на 2%, к октябрю прошлого года - на 11,3%. При этом в октябре прошлого года рост цен на сахар был стремительный - 18,29%. Подсолнечное масло за месяц подорожало всего на 0,6%, за год - на 16,3%. В прошлом октябре также наблюдался более активный рост - 7,4%.

Также в октябре подорожали крупы и макаронные изделия: гречка - на 3,2%, макароны - на 1,9%, рис, горох и фасоль - на 1,8%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 1,6%. Выросли в цене окорочка куриные - на 2,8%, сельдь соленая и кулинарные изделия из птицы - на 2,2%, мука пшеничная - на 2,1%, сметана, молоко питьевое - на 1,8%, фарш мясной - на 1,7%, продукты из мяса и птицы копченые, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки - на 1,6%.

В целом за месяц продукты питания прибавили в цене 2,42%, за год - 12,1%. Месячная инфляция составила 1,1%, с начала года - почти 6,5%. Год назад месячная инфляция была скромнее - 0,7%, к началу 2020 года - 3,8%.