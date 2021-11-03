В Швеции на посвященном группе ABBA концерте погибли два человека

Два человека погибли при падении мужчины с большой высоты на концерте в Швеции. Инцидент произошел в городе Уппсала.

Очевидцы рассказали, что один из зрителей упал с 7 этажа на людей, находившихся в фойе. Пожилой мужчина (ему было около 80 лет) скончался на месте. Травмы, не совместимые с жизнью, получил и мужчина в возрасте 60 лет.

Газета Aftonbladet сообщает, что трибьют-концерт, посвященный музыкантам группы ABBA Бьерну Ульвеусу и Бенни Андерсену, был отменен.

Зал, вмещающий почти 1000 человек, закрыт, началось расследование. В полиции назвали предварительную причину произошедшего - несчастный случай.