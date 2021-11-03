В Токио прошла онлайн-встреча с автором тайского фильма "Память"

На 34-м Токийском международном фестивале прошла онлайн-встреча с тайским режиссером Апичатпонгом Вирасетакулом по случаю показа в одной из параллельных программ его фильма Memoria ("Память").

В течение всей своей карьеры режиссер исследует связи современного человечества с миром духов, в которую он свято верит. В его фильмах как бы исчезает граница между цивилизацией и природой. В "Памяти" героиня, которую играет Тильда Суинтон, слышит некие звуки, которые, как можно понять из названия, всегда содержат элементы прошлого. Как объяснил автор фильма на онлайн-конференции вопросов и ответов Talk Salon, зритель картины должен попытаться синхронизироваться с восприятием героини. "Я больше не слушаю музыку, - признался Вирасетакул, - потому что звуковые ландшафты, которые нас окружают, изначально очень богаты и способны активизировать нашу память. И я хотел бы, чтобы зритель в кинотеатре отчетливо осознавал не только звуки, идущие с экрана, но и те, что его окружают. Иллюзия фильма, который они смотрят, может стать своего рода актом освобождения".

Героиня "Памяти" Джессика - американка, приехавшая в Колумбию к сестре. У нее серьезные проблемы со сном, и однажды ночью она слышит громкий удар, который, ей кажется, исходит из ниоткуда. Потом, по ходу фильма, она не раз еще вздрогнет от повторяющихся ударов, но загадка в том, что никто больше их не слышит. Впрочем, прямое действие такого фильма легче пересказать, чем понять и объяснить его смысл.

Вирасетакул рассказал о том, как рождался замысел картины. Он давно хотел поработать с Тильдой Суинтон, и они долго обсуждали, где снимать картину - в Шотландии или у него в Таиланде. В конце концов остановились на Колумбии, потому что обоим казалось интереснее исследовать еще незнакомое им место с нуля. К тому же, признался режиссер, "я чувствую свою внутреннюю связь с Боготой, ее архитектурой и людьми. В 2017 году я уже путешествовал по стране, собирая там разные истории о психических травмах, о том, как там понимают счастье, о том, как люди взаимодействуют со своими воспоминаниями. Я там чувствуют больше свободы. В Таиланде я всегда в бегах, в заботах о том и о сем, а в Колумбии от всего этого отрешаюсь. Снимая картину, я мог слушать все, что предлагают партнеры, но сосредоточился на одном - на сердцебиении фильма. И на этапе пост-продакшн смог выразить все, что фильм мне диктовал".

Особое внимание - погоде. Звуки дождя определяют настроение всего фильма. "В Боготе очень темпераментная погода: днем она может часто меняться от солнца - к дождю и ветру. Люди там должны быть готовы ко всему, и это меня особенно привлекало - мне нужно было все это учитывать и предвидеть. А сам дождь превращался в капель воспоминаний, каждая капля - как ячейка памяти, сливающейся в единый поток".

Героиня картины сначала подавлена всеми этими звуками и думает, что сходит с ума. Но в финале она признает, что эти звуки сопровождали ее всегда - просто она не была к ним внимательна. Вирасетакул считает, что героиня интегрируется в природу и исчезает, становясь одним из ее элементов. В этом смысле важен эпизод, где встреченный героиней в горах человек на ее глазах умирает по собственной воле, чтобы потом очнуться от смерти.

Японские слушатели задали вопрос: почему в фильме упоминается Токио. Режиссер объяснил, что Токио на Западе - самый известный город Азии. И признался, что скучает по японской столице: "У меня там много друзей, и моя карьера началась на фестивале документальных фильмов в Ямагате".

Онлайн-конференцию провел программный директор Токийского кинофестиваля режиссер Сёдзо Итияма.