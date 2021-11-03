На древнем византийском винзаводе нашли "антипохмельное" кольцо

В Израиле археологи впервые показали отлично сохранившееся древнее золотое кольцо, украшенное аметистом. Оно было обнаружено археологической миссией во время раскопок на крупнейшей в мире древней винодельне в Явне.

Как сообщает Управление древностей Израиля, артефакт был найден в культурных слоях, относящихся к поздневизантийскому - раннему исламскому периоду - VII веку нашей эры.

Однако ученые говорят, что столь ценное кольцо могло быть семейной реликвией, которая передавалась из поколения в поколение на протяжении многих веков. Определить его точный возраст пока не удалось и вряд ли удастся.

Подобные золотые кольца были широко распространены в римском мире. По мнению ученых, данное кольцо могло быть передано богатому человеку, который жил в Явне еще в III веке нашей эры. А по своей форме оно и вовсе отсылает экспертов к библейским временам.

Как пояснил доктор Амир Голани, эксперт по древним ювелирным изделиям, подобное кольцо могло принадлежать очень богатому человеку. Оно само по себе было призвано указывать на высокий социальный статус своего владельца.

Особое внимание эксперт обращает на аметист - камень, которым украшено кольцо. Дело в том, что аметист упоминается в Библии как один из 12-ти видов камней, которыми был украшен нагрудник первосвященника. Этому камню в древности приписывались многие магические свойства, в том числе и целебные.

Например, считалось, что аметист предотвращает похмелье. В библейские времени благодаря этому мифу для богатых людей даже чаши делали из аметиста. В этом археологи видят долю иронии, поскольку кольцо было обнаружено при раскопках в районе византийского "винного завода".