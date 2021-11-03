В пустыне Атакама найдено внеземное стекло возрастом 12 тысяч лет

Международная команда геологов определила химический состав таинственного стекла, попавшего в чилийскую пустыню Атакама около 12 тысяч лет назад. Анализ показал, что эти осколки во многом состоят из минералов внеземного происхождения.

Исследование опубликовано в журнале Geology, а коротко о нем рассказывает Science Alert. Исследователи проанализировали осколки таинственного стекла, которое впервые привлекло внимание ученых всего мира около десяти лет назад.

Тогда в пустыне Атакама в Чили было обнаружено вытянутое гигантское "поле" из осколков стекла, разбросанных по ней. Ученых поразила его площадь - подсчитано, что протяженность "стеклянного" коридора составляет 75 километров.

Сосчитать точное количество этих осколков до сих пор не удалось. Однако предыдущие исследования показали, что они обладают разными размерами и формой. Например, самые крупные из них достигают полуметра в поперечнике. Некоторые осколки представляют собой гладкие плиты, другие - причудливо скручены.

"Многие из них имеют морфологию, указывающую на скольжение, срезание, скручивание, скатывание и складывание (в некоторых случаях более двух раз), прежде чем они полностью затвердели", - пишут авторы работы, которая была проведена под руководством геолога-планетолога Питера Шульца, почетного профессора Университета Брауна.

Обратили внимание ученые и на то, что вдоль коридора встречаются несколько групп осколков, где сконцентрировано наибольшее их количество. До последнего времени ничего не было известно о химическом составе этого загадочного материала. Однако в новом исследовании геологи описывают результаты именно такого анализа.

Они изучили более 300 образцов стекла под электронным микроскопом и проанализировали их химический состав с помощью метода спектроскопии. Результаты предполагают, что стекло "не полностью принадлежит Земле".

"Это первый раз, когда у нас есть четкие доказательства наличия на Земле осколков, которые были созданы тепловым излучением и ударной волной от огненного шара, взорвавшегося прямо над поверхностью", - говорит Питер Шульц.

Авторы работы пишут, что находившиеся в стекле минералы циркона под внешним воздействием распались, в результате чего образовались частицы бадделеита - это минерал, который образуется только при чрезвычайно высоких температурах (выше 1670 градусов Цельсия).

Кроме того, установлено, что осколки содержат тысячи зерен экзотических минералов, которые очень редко встречаются на Земле. Да и то на нашу планету они были принесены метеоритами. Например, ученые обнаружили в стекле внеземной кубанит - аналогичный минерал ранее был идентифицирован в образцах с кометы Wild 2, отобранных в 2004 году миссией Stardust американского космического агентства NASA.

Новое исследование не объясняет, как именно внеземное стекло попало в пустыню Атакама. Более ранняя гипотеза предполагает, что это мог быть результат взрыва крупного метеора в атмосфере. Однако авторы новой работы указывают на то, что метеоритное стекло ранее находили и в других частях нашей планеты, в том числе в пустынях Африки. Но оно заметно отличается от стекла пустыни Атакама.

Впрочем, одну гипотезу авторы нового исследования все-таки выдвинули. Они обратили внимание на то, что возраст стекла, который составляет около 12 тысяч лет, совпадает с периодом частичного исчезновения мегафауны в Южной Америке. Биологи объясняют это изменением климата. Поэтому геологи предположили, что в то время Атакама могла быть влажным районом с густыми лесами. После взрыва метеора его осколки могли упасть в леса, поджечь их и принять свою нынешнюю форму под воздействием мощного жара. Правда, эта гипотеза не объясняет, почему за прошедшие тысячелетия стекло так и не ушло под поверхность.