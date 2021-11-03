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03.11.2021 06:30
Рубрика: Общество

Врач назвал пять опасных продуктов "шведского стола"

Текст: Николай Грищенко

Чаще всего туристы на отдыхе питаются по системе "шведский стол", когда блюда выставлены на общих столах и каждый берет что хочет. Однако следует помнить, что некоторые популярные продукты имеют очень малый срок годности или чувствительны к условиям хранения.

Фото: ТАСС
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"И в отелях, и в нашей обычной жизни салаты с соусами - скоропортящиеся и самые опасные в плане размножения бактерий блюда. Особенно салаты, которые содержат майонез и сметану. Нужно их избегать", - сообщил aif.ru ведущий эксперт Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

Меньшую угрозу представляют салаты, заправленные постным маслом или уксусом, так как это не скоропортящиеся продукты и не несут такой сильной угрозы.

Молочные продукты - творог, сметана, различные йогурты, особенно если вам кладут их из общей посуды, очень опасны в плане размножения болезнетворных бактерий и отравления. Лучше всего "молочку" брать только в фабричной упаковке, герметичной, на которой есть срок годности. Это же правило относится и к соусам - они должны быть в индивидуальной упаковке.

"Мясные и рыбные блюда - если они свежие, приготовлены и хранятся с соблюдением элементарных норм санитарной безопасности, то вероятность отравления минимальна. Тем не менее отравление возможно, особенно рыбными блюдами. Тут весь вопрос в доверии к данному месту, уверенности, что все сделано правильно. Проверить ресторан отеля на соблюдение норм практически невозможно", - говорит врач.

Творожные десерты и пирожные с кремом - это благотворная среда для размножения микроорганизмов. Их можно есть только при уверенности в их свежести. Особое внимание следует уделить воде. Лучше всего пить бутилированную, так как неочищенная вода из-под крана может нанести вред даже при умывании или чистке зубов.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Медицина и здоровое питание

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