Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 октября 2021 года № 144-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А.Артюхов





Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 октября 2021 года № 144-ПГ





Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Лицам в возрасте 60 лет и старше (за исключением лиц, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и имеющих сертификат о профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) OR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо имеющих медицинский документ и (или) OR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, подтверждающий, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев) соблюдать до 31 декабря 2021 года (включительно) режим самоизоляции и не покидать места проживания (пребывания).".

2. В подпункте 4.5 пункта 4 цифры "75" заменить цифрами "50".

3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, при осуществлении своей деятельности обязаны соблюдать требования, установленные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также:

7.1. требования, предусмотренные приложением № 2, - для организаций, осуществляющих деятельность в сфере бытовых услуг и торговли непродовольственными товарами;

7.2. требования, предусмотренные приложением № 5, - при проведении физкультурных и спортивных мероприятий;

7.3. требования, предусмотренные приложением № 6, - для организаций, осуществляющих общеобразовательную деятельность;

7.4. требования, предусмотренные приложением № 7, - при проведении мероприятий, направленных на осуществление молодежной политики в Ямало-Ненецком автономном округе, мероприятий в сфере туризма;

7.5. требование о запрете проведения зрелищно-развлекательных мероприятий и оказания услуг общественного питания с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут.

Помимо требований, указанных в настоящем пункте:

- лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, при организации мероприятий и осуществлении деятельности, определенных абзацем первым пункта 3-2 настоящего постановления, необходимо обеспечить контроль за наличием у посетителей документов, предусмотренных абзацами вторым -четвертым пункта 3-2 настоящего постановления;

- организациям и предприятиям общественного питания (рестораны, кафе, буфеты, бары, закусочные и иные) при осуществлении своей деятельности необходимо соблюдать условия о заполняемости не более 50% мест и расстановки "перегородок" или расстановки столов на расстоянии 1,5 - 2 м.".

4. Подпункт 8-1.2 пункта 8-1 изложить в следующей редакции:

"8-1.2. обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями в течение 4 недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.".

5. В подпункте 9.4 пункта 9 цифры "65" заменить цифрами "60".







