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03.11.2021 20:40
Рубрика: Общество

За сутки 48 военнослужащих Вооруженных сил вылечили от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ в специальном бюллетене на сайте ведомства опубликовало последние данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах.

Сообщается, в частности, что за минувшие сутки после лечения выздоровели от коронавируса 48 военнослужащих. А общее количество людей, которые начиная с марта прошлого года избавились от опасной вирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 42,6 тысячи человек.

Кроме того, более 143,4 тысячи представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после двухнедельного карантина и контрольного тестирования сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 1 570 военнослужащих с положительным результатом тестирования на коронавирус находятся под наблюдением врачей. 857 пациентов с новой коронавирусной инфекцией лежат в военных госпиталях. 8 военных лечатся у гражданских медиков. Еще 705 человек изолированы на дому.

Фото: Минобороны РФ
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Сообщается, что у абсолютного большинства болезнь протекает бессимптомно. Однако четверо военнослужащих находятся в тяжелом состоянии. Еще у десяти инфицированных коронавирусом врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ по данным на сегодняшний день выявлены 122 человека с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 250 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи двухсот человек, 423 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

В бюллетене сказано, что с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 29,5 тысячи пациентов, свыше 10,7 тысячи из которых гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - проинформировали в ведомстве.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 288 685 человек, сообщили в Минобороны РФ.

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