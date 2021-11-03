В США нашли способ оценить реальный уровень заболеваемости COVID-19

Американские исследователи предложили косвенный способ определения уровня заболеваемости коронавирусом нового типа. Он заключается в анализе состава сточных вод, в которых сохраняются РНК вируса и химические вещества препаратов, которыми лечили больных. Результаты исследования опубликованы в издании Wiley.

Сейчас основным показателем являются результаты тестирования. Но он не может быть точным, по той причине, что не все люди проходят тесты, даже в случае болезни. Тем более коронавирус может протекать в легкой или скрытой форме.

Исследовав осадок в очистных сооружениях штата Коннектикут, ученые выявили связь между концентрациями фармацевтических препаратов и маркеров COVID-19 с заболеваемостью в регионе во время первой волны пандемии, вплоть до количества случаев заболевания и госпитализации.

Работы продолжаются: чтобы доказать правильность выявленных закономерностей, ученые хотят проанализировать данные других очистных сооружений и расширить временные границы.