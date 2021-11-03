Захарова назвала фейковой информацию СМИ США о стягивании сил РФ к Украине

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала фейковой кампанией материалы американских средств массовой информации о том, что Россия якобы стягивает войска к украинской границе.

Три влиятельных американских медиа Washington Post, Politico и Foreign Policy, по словам Захаровой, которую цитирует ТАСС, опубликовали статьи как по команде, сделав "настоящий информационный залп". Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства расценила эту информационную атаку как "целую свежую фейк-кампанию" в американских изданиях.

Захарова обратила внимание на то, что город Ельня Смоленской области, о котором упоминало Politico, находится в сотнях километрах от границы с Украиной. Станция Масловка, о которой рассказывается в статье Foreign Policy, также находится далеко от Украины. "К нам никто не обращался. Уверена, что (они) не обращались вообще ни к кому от российской стороны, кто представляет нашу страну", - резюмировала Мария Захарова.