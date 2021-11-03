Жириновский предложил ввести уроки полового воспитания в школах

Необходимо ввести в школах хотя бы один урок полового воспитания в неделю, убежден лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Должна быть создана ассоциация сексологов страны, должны обсуждать все эти темы с детьми, какую-то популярную брошюру выпустить наконец. Каждый раз министры говорят: нет у нас учителей. Ну подготовьте, есть же педвузы. Нужны уроки по половому воспитанию. Если они появятся в школьной программе, будет меньше незапланированных беременностей и венерических заболеваний", - заявил Жириновский. Его слова приводит пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.

По словам политика, Россия остается единственной европейской страной, в которой отсутствуют школьные уроки семейной психологии и полового просвещения.

"Нужна всего одна лекция в неделю, где дети могут задать вопросы специалисту. Такие занятия обезопасят детей и подростков от незапланированных беременностей и заболеваний, передающихся половым путем", - добавил политик.

О том, что Минпросвещения включило в новые школьные учебники по обществознанию курс о становлении и развитии семьи, в марте сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.