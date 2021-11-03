Жители Миннеаполиса сохранили управление полиции в своем городе

Жители Миннеаполиса 2 ноября выступили против роспуска городского управления полиции и замены его департаментом общественной безопасности. Голоса разделились следующим образом: 56,92 процента - "против" и 43,08 процента - "за".

Сторонники этой меры утверждали, что она позволит экспертам по психическому здоровью или наркозависимости, а не полицейским, реагировать на вызовы службы экстренной помощи.

Критики данного предложения заявили, что прекращение работы управления приведет к неспособности решить проблему растущей преступности в городе, пишет New York Post. В случае принятия решения городской совет депутатов и новый избранный мэр Миннеаполиса получили бы право сформировать департамент общественной безопасности.

Согласно данным Государственного бюро уголовного преследования, в прошлом году количество преступлений в Миннеаполисе выросло почти на 17 процентов. Были и акции протеста - на улицу выходили те, кто против "произвола полиции". В мае 2020 года в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки после того, как теперь уже бывший полицейский Дерек Шовин убил афроамериканца Джорджа Флойда. Митингующие разгромили десятки магазинов, сожгли несколько машин. Протестующие даже создали "автономную зону", на год перекрыв движение транспорта в том месте, где был убит Флойд.