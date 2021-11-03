Жители Миннеаполиса сохранили управление полиции в своем городе

Новости

Закупки Росгвардии и ФСО засекретят с 2022 года 09:21
В России создают снаряд для ловли беспилотников режущей сетью 09:18
Семак: "Зенит" не может играть против "Ювентуса" с позиции силы 09:05
Фобос: Туман в Москве рассеется к 10 утра 08:58
В Кузбассе из-за задымления на шахте эвакуировали 55 горняков 08:55
В аэропортах Москвы из-за тумана вновь задерживаются рейсы 08:54
Мишустин упростил выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций 08:52
До 2024 года в России появится не менее 900 молодежных лабораторий 08:25
В аэропорт Хабаровска посетителей пустят только по QR-коду 08:04
В Минздраве предложили сократить срок действия COVID-сертификата 07:13
Новым мэром Нью-Йорка стал бывший темнокожий полицейский Эрик Адамс 07:01
В Хабаровском крае возбудили пять дел о продаже сертификатов COVID-19 06:37
В Свердловской области непривитых работников могут перевести на удаленку 06:36
Врач назвал пять опасных продуктов "шведского стола" 06:30
Терапевт Диана Ким предупредила о последствиях недолеченного гриппа 05:58
Талибы запретили иностранную валюту на территории Афганистана 05:47
Air Canada отстранила от работы 800 человек за отказ вакцинироваться 05:32
На Камчатке введут QR-коды для полетов и поездок по полуострову 05:28
Мясников назвал доводы антипрививочников безграмотностью и словоблудием 04:38
Приморье поставило новый рекорд по вакцинации от COVID-19 03:57
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 4 ноября 03:55
Роспотребнадзор запретил ввозить из Турции лимоны с пестицидами 03:30
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации 02:34
В Швеции на посвященном группе ABBA концерте погибли два человека 02:11
Дубль Роналду спас "МЮ" от поражения в матче с "Аталантой" 01:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 07:45
Рубрика: В мире

Жители Миннеаполиса сохранили управление полиции в своем городе

Текст: Максим Макарычев
Жители Миннеаполиса 2 ноября выступили против роспуска городского управления полиции и замены его департаментом общественной безопасности. Голоса разделились следующим образом: 56,92 процента - "против" и 43,08 процента - "за".

Сторонники этой меры утверждали, что она позволит экспертам по психическому здоровью или наркозависимости, а не полицейским, реагировать на вызовы службы экстренной помощи.

Фото: AP Photo
Неизвестный облил краской бюст Джорджа Флойда на площади в Нью-Йорке

Критики данного предложения заявили, что прекращение работы управления приведет к неспособности решить проблему растущей преступности в городе, пишет New York Post. В случае принятия решения городской совет депутатов и новый избранный мэр Миннеаполиса получили бы право сформировать департамент общественной безопасности.

Согласно данным Государственного бюро уголовного преследования, в прошлом году количество преступлений в Миннеаполисе выросло почти на 17 процентов. Были и акции протеста - на улицу выходили те, кто против "произвола полиции". В мае 2020 года в Миннеаполисе вспыхнули массовые беспорядки после того, как теперь уже бывший полицейский Дерек Шовин убил афроамериканца Джорджа Флойда. Митингующие разгромили десятки магазинов, сожгли несколько машин. Протестующие даже создали "автономную зону", на год перекрыв движение транспорта в том месте, где был убит Флойд.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

Главное сегодня

РФ призвала США прислать новых сотрудников для решения визовой проблемы
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации
"Ювентус" обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями
В Хабаровском крае введут QR-коды в ТЦ и общественном транспорте
Французское издание сообщило о провалившейся попытке госпереворота в стране
Власти Кубы рассказали, кто пытается организовать протесты на острове