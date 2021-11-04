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04.11.2021 10:55
Рубрика: В мире

"Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии

Текст: Юрий Гаврилов

Похоже, что недобитые террористы в Сирии готовят вместе с "Белыми касками" новую провокацию против правительственной армии. Об этом накануне предупредил заместитель руководителя миротворческого Центра РФ контр-адмирал Вадим Кулить.

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"В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке членами псевдогуманитарной организации "Белые каски" провокации с целью обвинения правительственных сил в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам и мирному населению", - сообщил он на специальном брифинге.

По словам контр-адмирала, участников постановочных съемок уже отбирают в населенных пунктах Кафер-Кермин и Сармада провинции Идлиб. "Для освещения провокации планируется привлечь представителей англоязычных СМИ, прибывших на территорию Идлибской зоны деэскалации", - уточнил Кулить.

Алгоритм подготовки таких фейковых сенсаций хорошо известен. Его уже не раз применяли в Сирии. По давно отработанному сценарию, боевики изобразят атаку войск Асада на какую-нибудь мирную деревушку или населенный пункт, а "Белые каски" снимут это на видео. Затем кадры разместят в социальных сетях и западных СМИ, провоцируя тем самым вполне понятное возмущение мировой общественности.

Ничего нового тут нет. Достаточно вспомнить, как "Белые каски" ранее готовили подобные фейковые ролики в различных городах Сирии. И как их постановочное видео американские военные потом использовали в качестве предлога для ракетных ударов по позициям и объектам правительственных войск.

Если новая провокация в Идлибской зоне деэскалации будет иметь место, США и их союзники наверняка вновь обвинят Асада в атаке на мирных сирийцев и попытаются устроить вокруг этого громкую информационную шумиху в СМИ и соцсетях.

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