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04.11.2021 10:49
Рубрика: В мире

Белый дом внес израильскую шпионскую фирму в "черный список" в США

Текст: Максим Макарычев
Израильская NSO Group была внесена администрацией Джо Байдена в черный список США. Белый дом постановил, что этот производитель шпионского программного обеспечения (ПО) действовал "вопреки внешней политике и интересам национальной безопасности США".

Фирменное шпионское ПО компании, известное как Pegasus, якобы использовалось иностранными правительствами против журналистов, дипломатов и представителей духовенства. Среди ее клиентов были Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Венгрия и Индия. В частности, номера мобильных телефонов президента Франции Эмманюэля Макрона и почти всего его кабинета содержались в просочившемся списке лиц, которые были выбраны в качестве возможных объектов наблюдения. Программа Pegasus может перехватывать телефонные разговоры и текстовые сообщения, а также фотографии и любые другие материалы, которые хранятся в телефоне. Она также может превратить телефон в устройство для прослушивания. Как отмечает Guardian, это заявление, обнародованное американским министерством торговли, представляет собой серьезный удар для израильской компании и свидетельствует о "глубокой скрытой озабоченности" США по поводу воздействия шпионского ПО на национальную безопасность.

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Фактически это решение означает, что NSO будет запрещено покупать детали и компоненты у американских компаний без специальной лицензии. Это также значительно сократит продажу программного обеспечения компании во всем мире, в том числе в США. Министерство торговли заявило, что "следственная информация" показала, что NSO и другая израильская компания по слежению Candiru разработали и поставляли шпионское ПО иностранным правительствам, которые использовали этот инструмент для "злонамеренного наблюдения за правительственными чиновниками, журналистами, бизнесменами, активистами, учеными и сотрудниками посольств".

NSO заявила, что ее шпионское ПО используется клиентами из иностранных правительств для отслеживания и поимки разыскиваемых преступников. Фирма отрицает, что кто-либо из ее клиентов когда-либо преследовал Макрона или каких-либо французских правительственных чиновников. Власти Израиля ранее заявляли, что осуществляют строгий надзор за продажей оружия иностранным правительствам. Но после публикации этим летом статей в западных СМИ о проекте Pegasus израильские официальные лица, как в государственном, так и в частном секторе, стали дистанцироваться от частных оружейных компаний и таких шпионских программ.

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