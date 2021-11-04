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Рубрика: В мире

Читатели Spiegel раскритиковали заявления Байдена в адрес РФ и Китая по климату

Текст: Екатерина Забродина

Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали на сайте издания критику президента США Джо Байдена в адрес России и Китая, с которой тот выступил в Глазго на международной конференции по климату. Некоторые изрядно раскритиковали самого Байдена, а также экологическую политику западных стран в целом. Так что под серией публикаций на тему разгорелась бурная дискуссия.

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"Я рад, что, по крайней мере, у Китая и России хватило разума, чтобы не посещать этот ежегодный климатический цирк", - комментирует немецкоязычный пользователь статью "Жесткий выпад Джо Байдена на климатическом саммите".

"С какой стати Байден ругает лидеров России и Китая? Путин и Си хотя бы избавили планету от выбросов в атмосферу, не полетев на своих самолетах в Рим (на саммит G20 - прим. "РГ") и Глазго. Вся эта конференция по климату не имеет ни ценности, ни смысла", - вторит ему на форуме другой читатель.

"Байден может обещать, что угодно. Все равно конгресс и сенат скажут "Нет", - отмечает еще один скептик.

"С чего вы взяли, что на среднестатистического китайца приходится больше выбросов, чем на среднестатистического немца? Вы не забыли, что большая часть этих выбросов - следствие того, что Китай производит те самые товары массмаркета, которые мы потребляем тут, в Германии? - оппонирует его единомышленник другой читательнице. - Ваш "сонный Джо" (прозвище 78-летнего Байдена - прим. "РГ") хоть в курсе, что на его чайнике написано made in China?"

"Байден мог бы адресовать свои упреки не России и Китаю, а самим "непогрешимым" Соединенным Штатам и Германии. Исторически именно мы отправили в атмосферу большую долю промышленных выхлопов СO2 - с начала эпохи индустриализации. А теперь мы вдруг вцепились в статистику исключительно современных выбросов и предъявляем ее другим странам", - отмечает другой немец.

Заодно досталось от читателей и шведской экоактивистке Грете Тунберг: "Нужно срочно отправить Грету протестовать в Пекин... Папа Греты сможет сделать много ее суперских фоток на площади и тем самым повысить капитализацию дочки".

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