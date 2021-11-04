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04.11.2021 11:58
Рубрика: Власть

Депутат допустил введение геномной регистрации для всех россиян

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме не исключили, что геномную экспертизу постепенно распространят на всех россиян. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Пока что введение этой процедуры ожидается для мигрантов. Накануне стало известно, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить инициативы на данную тему, связав необходимость таких изменений с ростом совершаемых мигрантами преступлений.

Фото: ТАСС
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Выборный, которого цитирует "Интерфакс", считает, что это будет "мощным первым шагом". По его оценке, на втором этапе геномная регистрация может быть введена для всех, кто совершает уголовные преступления. Третий этап - для совершивших административные правонарушения, если за них привлекают к ответственности в суде.

"А дальше - будет видно. Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счете - для всех", - сказал парламентарий.

Парламентарий пояснил, что нередко тяжело или невозможно установить потерпевшего, потерявшего память или убитого человека. Так что новый закон поможет оперативно установить личность потерпевшего и т.п.

Говоря в целом об инициативе на тему геномной экспертизы для мигрантов, Выборный отметил, что не видит в ней "серьезных нарушений прав и свобод человека". "Напротив, вижу механизмы, которые сведут на нет совершение мигрантами правонарушений на территории нашего государства", - подчеркнул он.

Депутат пояснил, что такая процедура поможет оперативно устанавливать участников правонарушения.

Зампред комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, комментируя эту тему, согласился, что геномная экспертиза мигрантов станет серьезным подспорьем для раскрытия преступлений.

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