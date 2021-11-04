Диетологи назвали ускоряющий старение напиток

Сладкие газированные напитки могут вызывать преждевременное старение на клеточном уровне, отмечается в исследовании, которое провели ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF). Они изучили данные 5309 взрослых американцев в возрасте от 20 до 65 лет, не имевших в анамнезе сердечно-сосудистых заболеваний, одна часть которых регулярного принимала такие напитки на протяжении трех лет, а другая - отказалась от них.

Исследователи обнаружили, что люди, которые пили больше сахаросодержащих напитков, имели более короткие теломеры - участки ДНК на концах хромосом - в лейкоцитах. Укороченные теломеры в лейкоцитах, отмечается в докладе, связаны с сокращением продолжительности жизни и повышенным риском хронических заболеваний. "Регулярное употребление подслащенных сахаром газированных напитков может повлиять на развитие болезни не только из-за напряжения метаболического контроля сахара в организме, но и из-за ускоренного клеточного старения тканей", - пояснила профессор UCSF и руководитель исследования Элисса Эпель, добавив, что укорочение теломер начинается задолго до начала болезни и сопоставимо с курением сигарет. По ее словам, несмотря на то, что исследование проводилось исключительно на взрослых, это может относиться и к детям.

Однако это не единственное исследование, которое связывает сахаросодержащие напитки с процессом более быстрого старения. В недавнем докладе, опубликованном в издании Current Nutrition Reports ("Текущие отчеты о питании"), говорится, что употребление подслащенных сахаром напитков, таких как газировка, связано с изменениями кишечных бактерий, воспалениями и окислительным стрессом, которые связаны с преждевременным старением. Авторы этого исследования дали простую рекомендацию, которая поможет смягчить подобный эффект: пить что-нибудь более здоровое и натуральное, будь то минеральная вода или свежевыжатые соки.