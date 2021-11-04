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04.11.2021 11:34
Рубрика: Власть

Для лечения COVID-19 в госпитале ТОФ используют барокомплекс "Спаситель"

Текст: Юрий Гаврилов

В четверг пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что в расположенном в Петропавловске-Камчатском военно-морском клиническом госпитале Тихоокеанского флота более 180 пациентов с коронавирусом прошли лечение в новейшем водолазном барокомплексе "Спаситель".

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Оказание оказывать такого рода помощь больным в COVID-19 там начали в ноябре прошлого года, сразу после завершения пуско-наладочных работ на "Спасителе". Известно, что в комплексе задействованы две барокамеры. Лечебные процедуры под наблюдением врачей - специалистов одновременно проходят 4 пациента. С помощью "Спасителя" проводится оксигенобаротерапия различными дыхательными смесями, в том числе применяется чистый кислород и кислородно-гелиевые смеси.

"Применение новейшего барокомплекса позволяет военным медиками достичь практически полного излечения больных от инфекционного заболевания. Методика лечения разработана специалистами кафедры водолазной медицины Военно-медицинской академии им. Кирова С.М. и успешно применяется врачами многофункционального медицинского центра госпиталя ТОФ, которые прошли обучение на специальных курсах", - отметили в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Там добавили, что для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в военном госпитале также используют новейшее рентгеновское оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ и ИВЛ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Пандемия коронавируса COVID-19

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