Эксперты рассказали, как врач сможет ставить диагнозы без очного приема

Ставить диагнозы онлайн врачам хотят разрешить в порядке эксперимента со следующего года. Пилотный проект должен заработать в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по применению телемедицинских технологий.

"Считаем, что эта инициатива станет импульсом для дальнейшего развития телемедицины", - говорит один из авторов проекта - директор по цифровой трансформации ГК "МЕДСИ" Александр Пилипчук.

Он пояснил, что при постановке диагноза онлайн врачу также потребуется руководствоваться действующими стандартами оказания медпомощи, профессиональными знаниями и навыками. При первичной телемедицинской консультации он спросит пациента о жалобах и направит его на дополнительное обследование: назначит анализы и, например, рентген, компьютерную томографию, магнитно-резонансную томографию, электрокардиографию. По результатам обследования в большинстве случаев можно диагностировать заболевание.

Таким образом, постановка диагноза, назначение и коррекция лечения возможны и без очного приема, отмечает эксперт.

В рамках эксперимента не допускается постановка окончательного диагноза с помощью телемедицинских технологий по заболеваниям, включенным в перечни социально значимых и представляющих опасность для окружающих. Без очного визита нельзя будет подтверждать туберкулез, гепатит В и С, ВИЧ, злокачественные новообразования, а также некоторые другие заболевания. Исключение - коронавирус.

Между тем, в 2022 году часть обследования при психиатрическом освидетельствовании, например, при получении разрешения на ношение или хранение оружия, также могут стать удаленными. Проект приказа Минздрава об этом проходит общественное обсуждение.

Очный прием врача все-равно потребуется, отмечает профессор кафедры психиатрии и психосоматики института клинической медицины Сеченовского университета Дмитрий Романов, - с помощью телемедицинских технологий предлагается проводить патапсихологическое и психодиагностическое исследование. По сути, это скрининговые опросы, направленные на распознавание психических расстройств: пациенту предлагают перечень вопросов и он отвечает на них на бумажном бланке или на экране компьютера.

"Фактически речь о некой технической операции, которая будет экономить время врача психиатра на приеме", - пояснил Романов.

Окончательный диагноз в психиатрии все-таки должен ставиться очно, считает медицинский и судебный психолог Олег Долгицкий. По его словам, в своём поведении человек ориентируется на запахи, слух, осязание, температуру, вибрацию. "Всё это - субъективные факторы, которые также влияют на постановку диагноза и часто помогают врачам", - заключил он.