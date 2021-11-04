Новости

Российские военные начали следить за флагманом 6-го флота США в Черном море 12:40
На Украине назначен новый министр обороны 12:29
Германия и Япония начали учения в Тихом океане 12:12
Депутат допустил введение геномной регистрации для всех россиян 11:58
Суд в Италии оштрафовал на полмиллиона евро экс-медсестру за ложную вакцинацию 11:53
Ученые выяснили, с каким заболеванием COVID-19 протекает тяжелее 11:49
Лукашенко представили новый проект Конституции Беларуси 11:47
Тренер ЦСКА поддержал вратаря "Спартака" Максименко 11:13
Небензя: РФ не станет мириться с пренебрежительным отношением к суверенитету БиГ 11:04
Пекин выразил протест в связи с визитом делегации ЕС на Тайвань 10:56
"Белые каски" готовят новую провокацию в Сирии 10:55
Белый дом внес израильскую шпионскую фирму в "черный список" в США 10:49
Instagram восстановил аккаунт правительства Севастополя 10:45
Минобороны увеличило медгруппировку в Тульской области на 100 человек 10:43
Белорусские военные примут участие в учении ОДКБ "Нерушимое братство-2021" 10:36
Читатели Spiegel раскритиковали заявления Байдена в адрес РФ и Китая по климату 09:49
Эксперты рассказали, как врач сможет ставить диагноз без очного приема 09:39
Роспотребнадзор объяснил, что делать, если член семьи заболел COVID-19 09:13
Синоптик: 4 ноября в Москве станет одним из самых теплых в истории 08:42
Пушков прокомментировал фото Зеленского и Байдена на саммите в Глазго 08:33
Ветеринар рассказал о симптомах коронавируса у домашних животных 08:05
Роспотребнадзор объяснил, когда человек с COVID перестает быть заразным 07:41
В Хабаровском крае сократили ограничения для алкомаркетов 07:20
Сбербанк намерен продать дочерние банки в Европе 07:13
В российских отелях номера на декабрь подешевели на 60 процентов 07:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
04.11.2021 12:12
Рубрика: В мире

Германия и Япония начали учения в Тихом океане

Текст: Екатерина Забродина

Военный фрегат "Бавария" стал первым немецким боевым судном, которое причалило к берегам Японии за последние двадцать лет. В четверг, 4 ноября, две страны начали совместные военно-морские учения в Тихом океане, которые продлятся два дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское командование.

Фото: Холдинг "Технодинамика"
Беспилотные вертолеты начали применять на учениях

Целью маневров там называют "повышение тактических навыков сил самообороны и укрепление взаимодействия с ВМС Германии". Сообщается, что 5 ноября "Баварию" осмотрит лично министр обороны Японии Нобуо Киси. С японской стороны в учениях примет участие эсминец "Самидарэ".

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас (сейчас он считается и.о. министра, как и все члены немецкого кабмина) утверждал, что отправка боевого корабля в регион послужит укреплению военных контактов Берлина с Японией, Австралией и Южной Кореей. Еще весной немецкое правительство объявило об активизации своей "политики безопасности в Азии" и намерении теснее координировать действия именно с Токио.

В мире Европа Германия В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Празднование Дня народного единства
Депутат допустил введение геномной регистрации для всех россиян
Матвиенко назвала общую задачу для всех россиян
Обнаружены два бортовых самописца упавшего под Иркутском Ан-12
МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения
CША существенно модернизировали боевые части баллистических ракет
В римском амфитеатре нашли тайную комнату для смертников и гладиаторов