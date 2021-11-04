Германия и Япония начали учения в Тихом океане

Военный фрегат "Бавария" стал первым немецким боевым судном, которое причалило к берегам Японии за последние двадцать лет. В четверг, 4 ноября, две страны начали совместные военно-морские учения в Тихом океане, которые продлятся два дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на японское командование.

Целью маневров там называют "повышение тактических навыков сил самообороны и укрепление взаимодействия с ВМС Германии". Сообщается, что 5 ноября "Баварию" осмотрит лично министр обороны Японии Нобуо Киси. С японской стороны в учениях примет участие эсминец "Самидарэ".

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас (сейчас он считается и.о. министра, как и все члены немецкого кабмина) утверждал, что отправка боевого корабля в регион послужит укреплению военных контактов Берлина с Японией, Австралией и Южной Кореей. Еще весной немецкое правительство объявило об активизации своей "политики безопасности в Азии" и намерении теснее координировать действия именно с Токио.