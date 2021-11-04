Градус напряженности нарастает на белорусско-польской границе

Системные попытки официальной Варшавы "беспочвенно и эпатажно повышать градус напряженности" на белорусско-польской границе констатируют во внешнеполитическом ведомстве в Минске.

В заявлении МИД РБ, распространенном 4 ноября, подчеркивается, что очередной фейк о некоем "заходе" 2 ноября с территории Беларуси неустановленных "вооруженных лиц в форме" снова является голословным. Как и в предыдущих случаях, поясняют белорусские дипломаты, "при всей продвинутой технической оснащенности польской стороны почему-то именно наиболее одиозные выкрики не имеют никаких фактических подтверждений. Нет ни фото, ни видео, ни времени, ни каких-либо других данных объективного контроля. Собственно, и не может быть, потому что это ложь".

Польская сторона, говорится в заявлении, не представила ни одного подтверждения в ответ на предусмотренные для подобных случаев оперативные запросы белорусской стороны. Неслучайно эта инсценировка "совпала по времени со вступлением в силу Закона о строительстве стены на белорусско-польской границе, - отмечается в документе .- Однако мы не приемлем использование Беларуси в качестве ширмы для обмана польским руководством своего народа и налогоплательщиков".

В Минске обращают внимание и на тот факт, что "вместо успешно функционирующих много лет двусторонних механизмов для эффективного прояснения и разрешения любых подобных инцидентов, официальная Варшава целенаправленно использует исключительно мегафонную дипломатию, догматические заявления для СМИ и бессмысленные популистские шарахания по примеру направления никем не ожидаемых гуманитарных конвоев".

Совершенно очевидно, убеждены в МИД, что подобный набор действий представляет собой обычную провокацию и системную попытку демонизировать Беларусь с целью отвлечь внимание мирового сообщества от своего вопиющего противоправного поведения с мигрантами и беженцами, от грубого нарушения обязательств в сфере прав человека, а также оправдать в глазах польской общественности непопулярные действия по возведению заграждения и милитаризации границы.

Еще более настораживающим считают в Минске тот факт, что провокации в отношении Беларуси имеют целью создать воинствующий климат в польском обществе, в ЕС и НАТО в целом для оправдания курса польских властей, направленного на милитаризацию страны в угоду сиюминутным внутриполитическим амбициям.

Фальшивые вбросы и искусственное создание видимости мнимой военной угрозы, по мнению белорусской стороны, явно нацелены "на более глубокое погружение в ситуацию крупных геополитических игроков, в том числе в преддверии встречи министров иностранных дел стран НАТО в Риге. Эта крайне рискованная игра напоминает высекание искр посреди порохового склада. Это безответственно. "На кону безопасность всего региона", - предупреждает МИД Беларуси.

В этой связи ведомство в очередной раз призываем польскую сторону смириться с бессмысленностью давления на суверенное соседнее государство и в случае "наличия любых требующих совместного рассмотрения вопросов в полной мере задействовать дипломатические каналы и иные установленные формы межгосударственной и межведомственной коммуникации, а не создавать лишь такую видимость".