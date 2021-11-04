Юрист объяснила, можно ли объявить простой на период нерабочих дней

На период нерабочих дней некоторые работодатели решаются объявить простой в своей организации или компании. Ведь тогда придется меньше тратиться на зарплату сотрудникам. Правомерна ли такая практика с точки зрения закона?

- Указ президента РФ предполагает сохранение в нерабочие дни за работниками заработной платы, что отличается от простоя, при котором выплачивается лишь часть заработной платы. Простой оплачивался в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада,- пояснила "Российской газете" адвокат Ольга Сулим.

По ее словам, судебная практика, которая уже имеет место быть, показывает, что простой может быть объявлен в нерабочие дни только в том случае, если организация относится к числу непрерывно действующих. Например, простой объявлялся в отделе вневедомственной охраны, так как данная структура относится к числу непрерывно действующих, на которые не распространяется действие указа о введении нерабочих дней.

А вот когда простой был объявлен в медицинском учреждении, то трудовая инспекция в данном случае признала незаконными действия медучреждения и обязала его выплатить зарплату сотрудникам в полном объеме. "Медучреждение обратилось с иском в суд, но в иске было отказано, поскольку оснований для объявления нерабочих дней простоем в медицинской организации найдено не было. Учреждение не относилось к организациям непрерывного цикла", - добавила адвокат.

Соответственно, объявление или не объявление простоя в нерабочие дни зависит от конкретной организации, уточнила юрист. "Проще объявить простой непрерывно действующим организациям, которые при этом не имеют возможности продолжать свою деятельность в нерабочие дни по причинам, от них не зависящим. Для большинства организаций объявление простоя в нерабочие дни нецелесообразно, так как трудовая инспекция заявит о нарушениях, а суды встанут на сторону контрольного органа и обяжут выплатить зарплату сотрудникам в полном объеме",- уточнила Ольга Сулим.