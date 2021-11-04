Известный старец схиархимандрит Власий умер от ковида

В четверг, 4 ноября, умер от ковида известный старец, духовник Пафнутиево-Боровского монастыря схиархимандрит Власий. О кончине сообщил сайт монастыря.

Он скончался на 88-м году жизни, в большой праздник - в день Казанской иконы Божией Матери.

Отец Власий - один из самых известных православных старцев. За советом и духовной помощью, с просьбами о молитве и надеждами на то, что старец вымолит из тяжелых обстоятельств, приезжали православные верующие из самых уголков России и из-за рубежа. Приема иногда приходилось ждать долго, так много людей хотели попасть к старцу.

Известно, что в одной из своих последних проповедей он призывал всех прививаться от ковида.

Ужасная инфекция уносит жизни многих очень духовных и значимых людей в Русской православной церкви.

Справка "РГ"

Схиархимандрит Власий (Перегонцев) родился 8 февраля 1934 года в дер. Кушлянщина Смоленской области в верующей семье (его бабушка стала схимонахиней).

Учился на лечебном факультете Смоленского мединститута, из-за религиозных убеждений и посещений служб в Успенском кафедральном соборе подвергся травле и преследованиям в институте. Оставил учебу, переехал в город Мичуринск Тамбовской области, где встретился со своим духовным наставником отцом Иларионом (Рыбарем). Переехал с ним в Закарпатье, в монастырь свв. Флора и Лавра. Как пропавшего студента его объявили во всесоюзный розыск, он сменил имя, а через пять лет был пострижен в иночество с именем Власий.

С закрытием монастыря в период хрущевских гонений вернулся в Смоленск, был принят на работу в Успенский собор псаломщиком и регентом, сблизился с епископом Смоленским Гедеоном (Докукиным), был рукоположен в сан иеродиакона и иеромонаха.

Служил в Новосибирске, в Тобольске, Тюмени, в Белгородской области. Другой известный старец, архимандрит Серафим (Тяпочкин) постриг его в схиму с тем же именем. В 1979 году рукоположен в сан пресвитера. В 1991 году по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента назначен духовником возрождающегося Пафнутьево-Боровского монастыря.

В 1998 году, заболев онкологическим заболеванием, уехал в Русский Пантелеимонов монастырь на Афоне, где пробыл 6 лет в затворе. В 2003-м вернулся в Боровский монастырь.