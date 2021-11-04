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04.11.2021 16:14
Рубрика: Общество

Как быстро освежить одежду без стирки

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чистая одежда, которая давно лежит или висит в шкафу, может начать неприятно пахнуть. Чтобы справиться с затхлым запахом, но не стирать снова вещи, есть несколько простых способов, пишет польское издание Interia Kobieta.

Фото: Istock
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Для начала стоит выяснить, точно ли причина неприятного запаха - это шкаф. Бывает, что запах появляется сразу после стирки. Это означает, что стиральная машина загрязнена, а значит, сначала нужно ее очистить специальными средствами, которые продаются в бытовом отделе магазина, во время стирки вхолостую, и затем снова постирать вещи.

Кроме того, неприятный запах может появиться, если непросушенная одежда долго пролежит в корзине или попадет в шкаф. На мокрых участках начнут размножаться бактерии, которые и станут причиной неприятного запаха.

Оказывается, в этом случае можно сложить дурно пахнущие вещи или свитера в пакет и отправить их в холодильник. Холодный воздух убьет бактерии и освежит ткань. Зимой можно использовать для этого балкон.

Если одежду можно прогладить утюгом на высокой температуре, это тоже поможет избавиться от неприятного запаха. А вот если причина запаха от одежды - пот, то чтобы освежить вещи, попробуйте их сбрызнуть из пульверизатора салициловым спиртом или любым другим спиртовым раствором, однако будьте осторожны - не переборщите, чтобы не испортить одежду.

Кроме того, еще один лайфхак - перед стиркой добавить в порошок несколько капель эфирного масла сосны или другого хвойного дерева, которое придаст свежий аромат вещам, пишет ИноСМИ.

Общество Ежедневник "РГ"-советы

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