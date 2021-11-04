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Рубрика: Экономика

Как изменится рубль после выходных, посвященных Дню народного единства

Текст: Георгий Панин
Перед долгими выходными игроки предпочли зафиксировать длинные позиции на фондовом рынке и по старой доброй традиции закупиться валютой.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Специально для "Российской газеты" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко рассказал, что будет с курсом рубля после праздников:

Фото: istock
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- Сначала вспомним, что рубль - самая крепкая валюта развивающихся рынков. Это обусловлено тем, что российская экономика восстанавливается, в том числе, и экспорт, а рост денежной массы замедлился. ВВП за год вырос на 10,5%. Долговая нагрузка остается низкой.

Поэтому рубль и занимает крепкие позиции. Однако инфляция мешает его укреплению. И здесь не поможет даже высокая цена на нефть.

Bank of America дал прогноз: до 120 долларов за баррель весной, что фактически означает укрепление рубля до 50 за доллар. Это в лучшем случае. Но рост цен на нефть приведет и повышению стоимости топлива на внутреннем рынке. А это внесет весомый вклад в инфляцию. Банк России в отличие от ФРС, которая полагает, что инфляция носит временный характер, не ожидает скорого его снижения. И поэтому в декабре ключевая ставка в России может быть повышена даже на 1 п.п.

Но в дело укрепления рубля это заметного вклада не внесет. Многое будет зависеть от инфляционных ожиданий. Инвесторы устали ждать и переориентировались из облигаций в акции. Рубль поддержал бы приток средств в облигации, который произойдет не ранее, чем инвесторы получат сигнал к снижению ставок. А ЦБ пока прогнозирует их повышение. До конца года сохраняем базовый прогноз по паре USD/RUB: диапазон 70-75.

Валютные пары торгуются и когда Московская биржа закрыта. После праздников будет отыгрываться динамика на внебиржевом рынке. В фокусе - заседание ОПЕК. Нефть в последнее время корректируется. Не последнюю роль в этом сыграли спекулятивные ожидания относительно решения ОПЕК, а также появление в новостном фоне климатической повестки.

Полагаю, что климатический саммит быстро забудется. Переход к углеродной нейтральности займет десятилетия (если это вообще достижимая цель - сегодня неясно). А нефть будет требоваться экономики все больше, в отличие от монетарных стимулов, которые сокращаются.

Фото: AP PHoto
Bloomberg рассказал, когда цены на нефть превысят 120 долларов

Не исключено, что для равновесия на рынке потребуется увеличить добычу на миллион баррелей в сутки уже в 2022 году. Если ОПЕК промедлит с решением - то цена на нефть пойдет наверх. На горизонте до конца года штурм отметки 90 долларов за баррель, на мой взгляд, повторится.

Курс доллара, вероятнее всего, после выходных будет торговаться в боковом диапазоне, 70-73 рубля, курс евро останется в коридоре 81,50-83,50.

Экономика Финансы Валютный рынок Обзор рынков Курс рубля Празднование Дня народного единства

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