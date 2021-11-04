Как отпраздновать День народного единства на природе

Предстоящие длинные праздничные выходные в центральной России обещают быть относительно теплыми: днем синоптики прогнозируют +9…+11, правда, с небольшими дождями. В такую погоду вполне можно совместить День народного единства с завершением сезона пикников.

Экологи в целом не возражают против такой идеи, но обращают внимания на простые правила безопасности. Если их соблюдать, то получится не только самим порадоваться последними в этом году теплым дням, но и не навредить экологии.

Место. Готовить шашлыки на костре - не только неудобно, но и моветон. Оборудованные места для пикника оснащены стационарными высокими мангалами, которые исключают случайное возгорание травы или торфа, возникновение пожара. А для леса есть сборные мангалы - одноразовые и многоразовые. Их продают в продуктовых магазинах, так что они остаются доступными даже в условиях нерабочих дней. Использованные угли можно высыпать на землю только после того, как они полностью прекратят тлеть.

Мусор. Возьмите с собой как минимум два пакета для мусора. В один потом сложите остатки пищи и прочие неперерабатываемые отходы, в другой - все, что может стать вторсырьем. Еще по дороге на пикник обратите внимание, где находятся ближайшие контейнеры для раздельного сбора отходов. Экологи не советуют что-либо сжигать в лесах. Во-первых, все еще сохраняется опасность природных пожаров, во-вторых, при горении разных материалов выделяются вредные вещества, в-третьих, органика горит плохо, а то, что можно переработать, ни к чему уничтожать, ведь так материалы, из которых изготовлены предметы, люди не смогут использовать повторно.

Посуда. Самый правильный вариант: вообще отказаться от одноразовой посуды. Вместо пластиковых тарелок лучше взять легкую и прочную металлическую посуду, многоразовые тарелки и столовые приборы из полипропилена, контейнеры для еды и канистры для воды. Если же в условиях нерабочих дней достать такую посуду трудно, замените пластик на бумагу и дерево. Тонкие пластиковые тарелки, вилки и ножи очень трудно отобрать из кучи отходов на сортировочной станции, поэтому на переработку они обычно не попадают, отправляются на полигоны, где гниют долгие годы. Сухая и очищенная от остатков пищи бумажная посуда может быть переработана, чтобы в будущем стать, например, гофрированными коробками.

Упаковка. Пакеты, пленки, одноразовые контейнеры - это все станет мусором еще до окончания трапезы. Собираясь на пикник или шашлыки, постарайтесь использовать как можно меньше подобной тары.

Гигиена. Бумажные салфетки и полотенца замечательно вытирают руки. Для последующей переработки они непригодны, но даже оставленные в лесу нанесут природе намного меньше вреда, чем такие же средства, сделанные из полимерных материалов.

Украшение поляны. Постарайтесь не использовать для украшения места вашего праздника полимерные материалы. Или, по крайне мере, не оставляйте их в лесу. Одни из самых опасных для природы видов такого декора - воздушные шары. Даже если их донести до места сбора отходов, на переработку они все равно не попадут, а отправятся на долгие годы гнить на полигонах. Между тем использованные за праздничные дни воздушные шары - это две тонны не подлежащего переработке мусора.