Как в ближайшее время изменятся уроки отечественной истории

К концу года в Министерство просвещения России поступит концепция стандарта по всеобщей истории, начнется ее общественное обсуждение. Количество часов школьной истории вырастет, а уроки будут проходить в театрах и музеях. Какие еще меры собираются предпринять педагоги, чтобы их ученики имели адекватное представление о прошлом своей страны? Об этом "РГ" поговорила с председателем Ассоциации учителей истории и обществознания, академиком Александром Чубарьяном.

Александр Оганович, президент страны дал всем причастным к теме поручение подготовить предложения по преподаванию истории в школе. Что вы об этом думаете?

Александр Чубарьян: Одна из проблем школьной истории - использование внеурочного материала. Мы поговорили с учителями, Они предлагают включить уроки в музеях, библиотеках, архивах и театрах в образовательную программу. К слову, и в мире такой опыт существует. Например, во Франции часть уроков проходит в Лувре. А чем не подходит для изучения истории древнего мира, скажем, знаменитая египетская коллекция Музея изобразительных искусств имени А. С.Пушкина?

Лучше провести этот урок прямо там, чем бездумно запоминать фамилии фараонов. Однако встает вопрос: как такие занятия вести в городах, где нет больших и серьезных музеев? Есть вариант онлайн-экскурсий. В Российском историческом обществе заслушали сообщение директора Исторического музея Алексея Левыкина, который предлагает сделать музейную онлайн-программу для школ.

Все, что российский школьник должен вынести из школы, записано в культурно-историческом стандарте. Это не слишком тяжелый груз для современного мало читающего и живущего в тик-токе ребенка?

Александр Чубарьян: Общаясь с учителями на съезде, мы хотели их послушать и выяснить, в какой мере используется сейчас стандарт. Действительно ли он стал основой для преподавания истории в школе? Что в нем изменить? Например, у педагогов есть серьезные сомнения в слишком подробном перечне обязательных к изучению исторических персонажей. Мало того, он не всегда корреспондируется с событиями, которые изучаются на уроках. Нуждаются в уточнении и некоторые формулировки стандарта, например, касающиеся революций.

По мнению академика и научного руководитель Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН Анатолия Деревянко, одним из самых важных школьных предметов должно стать краеведение. Он предложил учить на краеведа в педвузе. Однако известно, что есть исторические темы, на которые местное и общегосударственное видение расходятся. Например, татаро-монгольское иго. Как с этим быть в учебниках?

Александр Чубарьян: Вопрос, как преподавать региональную историю, один из самых сложных. У нас нет большого опыта, но есть разные учебные пособия, которые сделаны в республиках и областях. Сейчас идет работа над их унификацией. На съезде предложили две вещи: внести краеведение в стандарт, а также подготовить рамочное рекомендательное письмо для всех регионов.

Если спросите о лично моем мнении, то я считаю, региональный компонент истории должен включать в основном культурно-этнографические сюжеты. А всю политическую составляющую оставить федеральным учебникам. Для решения этих вопросов на съезде учителей создана рабочая группа под эгидой Российского исторического общества, которая будет, в частности, следить, чтобы в местных и общероссийских учебниках не было противоречий.

"О проявлении нравственного начала в истории". "На чем основывается духовная связь между предками и потомством? Или "Причины благосостояния народной жизни". Это темы исторических сочинений, которые писали гимназисты в старой России. Последнюю, к слову, выбрал будущий вождь мирового пролетариата. В этом году в российских школах этот жанр отменили. Для нынешних гимназистов он слишком сложный?

Александр Чубарьян: Дело в том, что историческое сочинение, в том виде, в котором оно существовало в последнее время в современной школе, вызывало единодушное возражение учителей из-за формального подхода. Например, надо, чтобы в этом сочинении было упомянуто столько-то имен, столько-то дат и тому подобное. Идет подготовка другого варианта этой части ЕГЭ, в котором выпускник сможет показать, есть ли у него историческое мышление, понимание сути событий в историческом контексте. С моей точки зрения, нет никакой разницы, сколько событий пять или три, ты описал. Это должно быть некое эссе, и требования к нему мы тоже обсуждали с педагогами.

А может, нам вообще экзамены отменить? И свободно, без нервов развивать историческое мышление?

Александр Чубарьян: Не думаю, что это хорошая идея. Я, наоборот, сторонник того, чтобы в какой-то форме была проверка по истории по окончании 9-го класса. И в 11 классе тоже.

Мало того, все кто заканчивает 9 класс и уходит в колледж, сегодня не успевает познакомиться с событиями минувшего века. Так и появляются школьники, которые слабо себе представляют, кто победил во Второй мировой войне. Поэтому принято решение в 9 классе последние полгода проводить уроки введения в XX век.

Отсутствие преемственности программ по истории в школе и в среднем учебном заведении - это и есть причина появления таких учебников, где ни слова о Сталинградской битве?

Александр Чубарьян: Да. Об этом говорил президент России. Это было учебное пособие для техникумов.

Желание учить школьную историю отбивает еще и дисбаланс между огромным объемом обязательной информации и мизерным количеством часов на его изучение…

Александр Чубарьян: Делегаты недавно прошедшего съезда учителей единодушно высказались за увеличение времени на школьное преподавание истории. Следует вернуть в учебный план три часа истории в неделю в 9 классе (в т. ч. при 5-дневной учебной неделе). Особенно это важно в связи с предстоящим включением в стандарт модуля "Введение в новейшую историю России". К слову, такое же решение принял и Всемирный конгресс историков. Оказалось, что это проблема не только наша, а и всего мира.

Второе. В ближайшее время начнется общественное обсуждение стандарта для курса "Всеобщая история".

Александр Оганович, мы много говорим о том, что школьники не знают истории, а учителя ее хорошо знают?

Александр Чубарьян: Действительно, у нас нет единой и законченной системы повышения квалификации учителей. Совместно с Академией просвещения при Минпросвещения России мы этот вопрос прорабатываем. И пришли к идее организовать на базе центров "Сириус", "Артек", "Океан" и других программы повышения квалификации для учителей истории и обществознания на основе интерактивных образовательных технологий. Это может быть в очном или дистанционном форматах. У меня есть контакты с "Сириусом". Думаю, что такие базовые центры нужно открывать во всех федеральных округах. В планах также создание единой цифровой платформы, содержащей банк лучших учительских практик уроков, мастер-классов, внеурочных мероприятий по истории и обществознанию. Там же можно расположить и качественный контент для создания педагогами собственных уроков (документы, карты, иллюстрации, схемы, видео- и аудиофайлы). Например, на базе проекта "РИО. Компас".